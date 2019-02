Novak Djokovic: André Agassi se rinde a los pies del número uno del tenis mundial

André Agassi ha sido el último en rendirse al gran momento de forma por el que atraviesa Novak Djokovic, flamante ganador del Premio Laureus y vencedor de los tres últimos Grand Slam disputados hasta la fecha. "Sobre el mejor tenis que yo he visto, creo que Djokovic es el mejor a su máximo nivel", sostuvo.

Agassi también estuvo como técnico de Djokovic desde mediados de 2017 hasta marzo de 2018, cuando el de Belgrado regresó con Marian Vajda, y quiso repasar cómo fue esa época marcada por la lesión en el codo y resultados inesperados en el regreso tras la lesión.

"No me arrepiento de ese tiempo. Intenté ayudarle porque el tenis le necesita y nunca se cuestionaron sus capacidades. Creí que podría ayudarle pero finalmente no pude", agregó.

El extenista estadounidense también saca una visión positiva del calvario que pasó Djokovic con la lesión. "Aprendí mucho y, de alguna forma, moví la jaula para que el tenis se beneficie. La primera noche que coincidimos le dije que no me necesitaba", manifestó.