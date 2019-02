Rafael Nadal: "Me he lesionado más que cualquier rival, pero estoy en el top 10 desde el 2005"

En la previa de su participación en el Abierto de Acapulco, Rafael Nadal brindó una extensa conferencia de prensa donde habló de todo. el número dos del mundo dejó frases para el análisis.

"Me he lesionado más que cualquier rival, pero llevo desde 2005 sin salir del top 10; no he sufrido lesiones que me han dejado fuera por meses. No estamos hablando de una carrera corta", explicó.

Nadal reconoció que en el tenis moderno aumentó la velocidad y la tendencia a que los puntos sean más cortos, lo cual no le gusta como espectáculo, aunque cree que su opinión sobre el tema es poco importante.

"Hay una tendencia que cada vez se piense menos y se juegue de manera más agresiva, pero es la evolución que quizás la ATP está buscando; lo que opine yo tiene menos impacto a nivel de espectáculo pero debemos preguntar a los fans", señaló.

El tenista español se entrenó por primera vez después de un descanso por una molestia en una muñeca y aunque reconoció no estar en su máximo nivel, se declaró listo para competir bien en Acapulco donde debutará ante el alemán Mischa Zverev.

"No he podido entrenar mucho en estos días, pero estoy feliz de volver a Acapulco; es un jugador agresivo, incómodo y espero estar preparado para intentar competir de la mejor manera posible", dijo.