UFC: Conor McGregor y su peculiar manera de apoyar a Jon Jones en el UFC 235 [VIDEO]

Conor McGregor no pelea esta noche en UFC, debe cumplir la suspensión hasta el mes de abril tras los incidentes que protagonizó junto a Khabib Nurmagomedov durante el UFC 229. Pero, eso no le impide al polémico peleador irlandés alentar a sus camaradas de la compañía de MMA. En este caso, 'The Notorious' utilizó sus red social Twitter para dedicarle un mensaje de apoyo a Jon Jones, quien pelea este sábado 2 de marzo frente a Anthony Smith en el main card del UFC 235.

"Rodeado de tantos grandes artistas marciales aquí en este clip. ¡Increíble!¡Qué viaje de vida! Nunca dejes de estudiar. Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de apreciarse. Y siempre recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo si hemos parado! ¡Vamos!", escribió Conor McGregor en Twitter.

