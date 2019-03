UFC EN VIVO | Jon Jones vs Anthony Smith AQUÍ GRATIS: ¿Cómo, dónde y cuándo pelean el main card del UFC 235? | Guía de canales TV y horarios de México

UFC EN VIVO | Jon Jones vs Anthony Smith lucharán este sábado 2 de marzo (10.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora de México; 12.00 a.m. - domingo para Argentina) en la jaula de acero del T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada) por el cinturón semi pesado en el main card del UFC 235. El canal FOX Action transmitirá la pelea para el Perú, México y Argentina y el resto de países de Latinoamérica. En España, por el servicio UFC Fight Pass; mientras que ESPN tendrá lo cobertura completa para los Estados Unidos. Mira el golpe a golpe por Líbero.pe.

Con un récord de 23 victorias, una derrota y una sin contestar, Jon Jones espera alargar su reinado como campeón peso semipesado luego de pasar por encima al sueco Alexander Gustafsson en el UFC 232. Sin embargo, surgió una nueva interrogante sobre el presunto consumo de esteroides de 'Bones' tras dar dos veces positivo en dos pruebas de la USADA previo al combate que sostendrá frente a Anthony Smith en el UFC 235.

A Jon Jones se le volvió a hallar el metabolito M3, un componente del Turinabol oral, pero se detectó en cantidades de 40 picogramos y menores. La misma que dio positivo tras su combate ante Daniel Cormier. Pero, aunque parezca increíble, la NASC no puede sancionarlo por el mismo motivo y, por esta razón, y para alivio de Dana White, sí podrá pelear frente a Anthony Smith en el estelar del UFC 235.

Jon Jones, por su parte, se defendió de las fuertes acusaciones y espera recibir todo el aliente posible cuando ingrese a la jaula en su lucha contra Anthony Smith.

"No voy a permitir que nada me haga daño, todos saben lo que está pasando, todos saben que hay algo en mi organismo que no sale, y creo que la mayoría de los fans leen las noticias y saben lo que realmente sucede, me responsabilizo por cualquier cosa y no voy a permitir que me derriben con nada", aseguró Jon Jones.

Sobre Anthony Smith, Jon Jones admitió que es un rival de mucho cuidado y que no le dará ninguna ventaja en el UFC 235.

"Es mejor no tener trash talk, me siento mejor, así como Anthony Smith, estoy disfrutando eso, tuve muchos momentos en mi carrera con carga negativa alrededor, principalmente en las luchas contra DC. Mucha gente me acusaba de hablar eso o aquello, y "Ahora estoy rodeado de positividad, eso es parte de buenas intenciones, de querer hacer el público feliz", dijo Jon Jones.

En tanto, Anthony Smith reconoció que tiene una estrategia para sorprender a su rival: “Veo muchas maneras de vencer a Jon Jones. No lo veo como un superhéroe, como piensa mucha gente. Solo veo a un hombre delante de mí y así es como pelearé contra él".

Los otros combates importantes del UFC 235 serán las siguientes: Peso semipesado: Jon Jones (C) vs. Anthony Smith; Tyron Woodley (C) vs. Kamaru Usman; Robbie Lawler vs. Ben Askren; y Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz.

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 235 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso semipesado: Jon Jones (C) vs. Anthony Smith

Peso wélter: Tyron Woodley (C) vs. Kamaru Usman

Peso wélter: Robbie Lawler vs. Ben Askren

Peso paja (mujeres): Tecia Torres vs. Weili Zhang

Peso gallo: Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 235 POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Zabit Magomedsharipov

Peso semipesado: Misha Cirkunov vs. Johnny Walker

Peso gallo: Cody Stamann vs. Alejandro Pérez

Peso wélter: Diego Sánchez vs. Mickey Gall

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 235 POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso mediano: Edmen Shahbazyan vs. Charles Byrd

Peso gallo (mujeres): Gina Mazany vs. Macy Chiasson

Peso paja (mujeres): Polyana Viana vs. Hannah Cifers

PELEAS QUE FUERON CANCELADAS DEL UFC 235

Holly Holm vs. Aspen Ladd: motivos no revelados.

Thomas Almeida vs. Marlon Vera: Almeida se retiró por lesión el 31 de enero. Se esperaba que Frankie Saenz sea su relevo, pero el combate se canceló debido a que Vera sufrió una enfermedad

Ovince Saint Preux vs. Misha Cirkunov: Se canceló por lesión de Saint Preux.

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Jon Jones y Anthony Smith vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Action, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES?

Preliminares a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana)

UFC 235: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 235: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿CÓMO VER EL ESTELAR MAIN EVENT?

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 235: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 235: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235:¿DÓNDE VER FOX ACTION EN DIRECTV?

La pelea entre Jon Jones y Anthony Smith también se podrá observar por el servicio de cable de DirecTV Sports, que tiene al canal FOX Action en su programación, en países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así como toda la cartelera del UFC 235.

Perú ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Argentina ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Uruguay ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Chile ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Ecuador ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Colombia ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Venezuelav► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿CÓMO VER FOX ACTION EN SKY SPORTS PARA MÉXICO?

Para México, la cadena Sky Sports también cuenta con el canal FOX Action. Aquí podrás ver todas los combates del UFC 235 y, también, el main event entre Jon Jones y Anthony Smith.

México ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Argentina ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Puerto Rico ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿CUÁNDO VER FOX ACTION EN TIGO SPORTS PARA BOLIVIA?

Bolivia ► FOX Action Premium en Tigo Sports: Canal 820 (SD), Canal 439 (SD) y Canal 803 (HD)

UFC EN VIVO | JON JONES VS. ANTHONY SMITH POR UFC 235: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO?

La transmisión de las preliminares del UFC 235 estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 235 en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC 235 (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC 235 se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).