► Ver UFC EN VIVO ONLINE y EN DIRECTO AQUÍ | Anderson Silva vs. Adesanya pelean hoy por FOX Action HD en el UFC 234: Resultados previos a la lucha de Spider | GUÍA TV

UFC 234 VER EN VIVO ONLINE vía FOX Action: Anderson Silva vs Adesanya chocarán guantes este sábado 9 de febrero (10.00 p.m. - hora peruana; 12.00 a.m. - hora argentina; 4.00 a.m. - hora española) en el octágono del Rod Laver Arena de la ciudad de Mebourne, Australia, por el combate estelar del UFC 234. 'Spider' regresa a la actividad frente al poderoso 'The Last Stylebender'. Las transmisión de las peleas será a través de FOX Action. Sigue el golpe a golpe por Líbero.pe.

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: GOLPE A GOLPE

Sigue el golpe a golpe del UFC 234.

Peso mediano: Robert Whittaker (c) vs. Kelvin Gastelum (CANCELADA)

Peso mediano: Israel Adesanya vs. Anderson Silva (NUEVA ESTELAR)

Peso gallo: Rani Yahya vs. Ricky Simon

Peso mosca femenino: Montana De La Rosa vs. Nadia Kassem

Peso semipesado: Jim Crute: vs. Sam Alvey

Peso ligero: Devonte Smith vs. Dong Hyun Ma

Peso pluma: Shane Young vs. Austin Arnett

Peso mosca: Kai Kara-France vs. Raulian Paiva

Peso gallo: Kyung Ho Kang gana por sumisión (mataleón) a Teruto Ishihara.

Peso ligero: Lando Vannata vs. Marcos Rosa

Peso ligero: Jalin Turner derrota a Callan Potter.

Peso gallo: Jonathan Martinez vence por decisión unánime a Wuliji Buren.

- Kelvin Gastelum está entre bastidores en UFC 234 y tiene un cinturón de título mundial con él.

Kelvin Gastelum (@KelvinGastelum) is backstage at UFC 234 and has a world title belt with him. pic.twitter.com/zWBBRxE5Tv — Oscar Willis (@oscarswillis) 10 de febrero de 2019

- Primer round. Kara-France conecta un gancho con la izquierda y hace caer a Paiva. Sin embargo, este logra ponerse de pie y evita el KO. Low kick de Paiva. Kara toma distancia y busca sorprender con la velocidad de sus golpes. Pava toma la pierna derecha pero falla en el derribo. Excelente golpe de izquierda de Kara-France. High kick de Paiva, que por poco sorprende al neozelandés.

- A continuación, Kai Kara-France ante Raulian Paiva por la categoría peso mosca del UFC 234.

- "Anderson Silva es el Lance Armstrong del MMA. En mi opinión él engañó. Hablo lo que pienso. Los fans del MMA, por alguna razón, son diferentes de los fans del ciclismo. Los fans de MMA se olvidan rápidamente cuando alguien se burla. Pero no soy así. Si usted hace algo mal y hay pruebas, siempre lo usaré contra usted. No desde el punto de vista de querer golpearte, claro. "Sólo no quiero tener ninguna relación con usted", dijo el entrenador de Israel Adesanya.

- Este es el video previo que preparó el UFC para la pelea entre Israel Adesanya y Anderson Silva.

- Kamaru Usman, de la división peso wélter del UFC, muestra todo su apoyo a su compatriota Israel Adesanya: "Esta noche vamos a darles... Ninja Way".

- Anderson Silva continúa preparándose para su batalla en el UFC 234.

- Kyung Ho Kang derrota por sumisión en el primer round a Teruto Ishihara.

- Primer round. Ishihara y Kang ofrecen un excelente combate en el UFC 234. Tremendo recto derecho del coreano que por poco tumba al suelo al japonés. Kang e Ishihara intercambian golpes. No se detienen. Tremenda pelea. Kang busca la sumisión en una posición muy extraña donde hace presión a los gluteos. Kang aplica un mataleón y lo durmió. ¡Gran victoria de Kang!

- A continuación, Teruto Ishihara vs. Kyung Ho Kang.

- Así se vive el ambiente dentro del Rod Laver Arena.

Still early doors but wahey, finally made it to my first live UFC event. #UFC234 pic.twitter.com/tcuYwBpvS3 — li 🤷🏻‍♀️ (@li_dpq) 10 de febrero de 2019

- ¡Atención! Se confirma que la pelea entre Anderson Silva e Israel Adesanya solo será por tres rounds y no cinco, como suelen las estelares del UFC.

LA CARTELERA ESTELAR#UFCxFOX Israel Adesanya vs. Anderson Silva será la que encabezará el UFC 234 en Australia.



¡Descarga la APP! https://t.co/QxkxQilcaY pic.twitter.com/n0whqvrO7R — FOX Sports Chile (@FOXSports_Chile) 10 de febrero de 2019

- Jalin Turner se impone sobre Callan Potter.

Traía prisa @JalinTurner y con este combo inicia lo que sería el final de la pelea #UFC234 pic.twitter.com/tcHNl937pQ — UFC Español (@UFCEspanol) 10 de febrero de 2019

- Israel Adesanya: "Yo soy LeBron James y Anderson Silva es Michael Jordan".

- La siguiente pelea será entre Callan Potter y Jalin Turner.

- Primer resultado de las preliminares: Jonathan Martinez vence por decisión unánime a Wuliji Buren.

- ¡Atención! Israel Adesanya ya se encuentra en el Rod Laver Arena de Melbourne.

- La cobertura previa a cargo de la cadena estadounidense ESPN del UFC 234.

- Kelvin Gastelum expresa su dolor por no poder competir este sábado. Dice sentirlo por los que esperaban ver una gran pelea. Al igual a sus familiares amigos y seguidores al rededor del mundo del UFC: "Con mucho dolor escribo que mi lucha por el título de peso mediano está apagado. Lo siento a todos los que esperaban esta gran pelea, familia, amigos y seguidores de todo el mundo".

With much sorrow I write that my fight for the middleweight title is off.

I’m sorry to everyone that was expecting this great fight, Family , friends and followers from around the world. — #OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 9 de febrero de 2019

- Al estilo del manga Naruto, Israel Adesanya comparte este montaje de su pelea frente a Anderson Silva.

- Inician las preliminares con la pelea entre Jonatahn Martínez y Wuliji Buren.

- Así va quedando el escenario en Melbourne, Australia, para el UFC 234.

- ¡Atención! UFC hace oficial la retira del combate estelar en el siguiente comunicado:

"Debido a una lesión abdominal grave que requiere cirugía de emergencia, el campeón peso medio de UFC, Robert Whittaker, se ha visto obligado a retirarse del evento estelar de UFC 234 contra Kelvin Gastelum.



El nuevo evento principal, que se transmitirá en vivo en Pay-Per-View en los Estados Unidos y por FOX Sports en Latinoamérica, será un combate de peso medio a tres asaltos entre Anderson Silva e Israel Adesanya. Haciendo su debut en Australia, el ex campeón de peso medio Silva intentará acercarse un paso más para recuperar su corona cuando enfrente al dinámico Adesanya, la estrella emergente de UFC de 2018, en un combate con implicaciones de título.



Elevado a evento co-estelar está el encuentro peso ligero entre Lando Vannata y el brasileño Marcos Mariano.



Debido al cambio en el evento principal, los fans pueden solicitar un reembolso completo de sus boletos comprados en el punto de venta".

- Max Holloway le responde a un mal fanático: "¿Cómo podemos juzgar la calidad de las peleas antes de que ocurran? MMA es como una caja de cupcakes. Nunca sabes lo que vas a conseguir. Otros luchadores tienen la oportunidad de brillar ahora. Ver y entrar en la planta baja de la siguiente estrella".

- El hawaiano Max Holloway se solidariza con Robert Whittaker tras el ataque de algunos fanáticos del UFC: A veces en este deporte todos pierden. Los mejores deseos para Robert Whittaker, el campeón y su familia gritar outs a Kelvin Gastelum por ser un buen hombre. Con respecto a todos los fans, cuando hay una mala sorpresa debemos hacer espacio para otros buenos. Todavía estoy viendo el UFC 234, ¿quién es tu favorito 'Spider' o 'StyleB'?

Sometimes in this sport everyone loses. Best wishes to champ @robwhittakermma and his family shout outs to @KelvinGastelum for being a good man about it all Fans when theres a bad surprise that makes room for some good ones. Im still watching #UFC234 who you got Spider or StyleB? — Max Holloway (@BlessedMMA) 9 de febrero de 2019

- Según ESPN, Robert Whittaker no podrá defender el cinturón peso mediano ante Kelvin Gastelum debido a un problema hernia. De esta manera Dana White, presidente del UFC, ha decidido cambiar la pelea estelar del UFC 234 para Israel Adesanya vs Anderson Silva.

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: PREVIA

El peleador brasileño Anderson Silva y el nigeriano Israel Adesanya representan el pasado y el presente de la MMA, en este caso del UFC. Ambos se medirán en un combate de ensueño en la categoría peso mediano por el main event del UFC 234. ¿Qué sucedió con el otro estelar? El australiano Robert Whittaker sufrió una lesión en la hernia a última hora y no podrá defender el cinturón de peso mediano ante estadounidense Kelvin Gastelum.

Como se recuerda, Anderson Silva registra cuatro derrotas consecutivas -y una sin resultado frente a Nick Diaz por dar positivo en la prueba antidopaje por esteroides- frente a Chris Weidman (dos veces), Michael Bisping y Daniel Cormier. Siendo una de las leyendas del UFC, 'Spider' sufrió estas caídas debido a que ya no puede pelear en su mejor nivel por la dura lesión que tuvo en la revancha ante Weidman. Sin embargo, el brasileño pudo recuperarse al vencer a Derek Brunson el pasado 11 de febrero de 2017. Esa fue su última pelea en un octágono del UFC.

Después de sufrir dos veces en juicios por dopaje, Anderson Silva pasó a ser una voz también de protesta en los últimos tiempos, pidiendo reglas más flexibles en el deporte en el UFC.

"Hay otros deportes que tienen una tolerancia a algunos suplementos y creo que eso debería suceder también en el MMA. No es un deporte olímpico. Es un poco rígido. De repente usted toma una aspirina y cae en el dopaje", dijo Anderson Silva previo su pelea contra Israel Adesanya.

Desde entonces, el récord de Anderson Silva es de 34 victorias y 8 derrotas. Ahora, el rival que tendrá en el UFC 234 será un hueso duro de roer. Hablamos del nigeriano Israel Adesanya quien, para muchos, es el actual sucesor de 'Spider'. A sus 29 años, 'The Last Stylebender' posee una racha invicta, muy admirable: 15 triunfos y ninguna derrota. Su nivel es realmente impresionante, 13 de sus 15 victorias fueron por la vía del nocaut.

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 234 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso mediano: Robert Whittaker (c) vs. Kelvin Gastelum (CANCELADA)

Peso mediano: Israel Adesanya vs. Anderson Silva (NUEVA ESTELAR)

Peso gallo: Rani Yahya vs. Ricky Simon

Peso mosca femenino: Montana De La Rosa vs. Nadia Kassem

Peso semipesado: Jim Crute: vs. Sam Alvey



CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 234 POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso ligero: Devonte Smith vs. Dong Hyun Ma

Peso pluma: Shane Young vs. Austin Arnett

Peso mosca: Kai Kara-France vs. Raulian Paiva

Peso gallo: Teruto Ishihara vs. Kyung Ho Kang



CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 234 POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso ligero: Lando Vannata vs. Marcos Rosa

Peso ligero: Callan Potter vs. Jalin Turner

Peso gallo: Wuliji Buren vs. Jonathan Martinez

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Anderson Silva e Israel Adesanya vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Action, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES?

Preliminares a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana)

UFC 234: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 234: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: ¿CÓMO VER EL ESTELAR MAIN EVENT?

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 234: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 234: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

UFC EN VIVO | ANDERSON SILVA VS. ADESANYA POR UFC 234: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO?

La transmisión de las preliminares del UFC 234 estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 234 en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC 234 (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC 234 se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).