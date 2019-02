UFC: Kelvin Gastelum vs Adesanya por el campeonato interino de peso medio

Va con todo. Kelvin Gastelum peleará con Israel Adesanya por el campeonato interino, puesto de Robert Whittaker, campeón de la categoría. Dana White, presidente de UFC, confirmó que una de las peleas será en el evento UFC 236, pactado para el 13 de abril. Vale destacar que la pelea de Gastelum con Whittaker fue cancelada por una lesión de Robert que tuvo ser intervenido quirúrgicamente de una hernia discal.

Como antecedente, Andesanya derrotó a Anderson Silva por decisión unánime en la pelea en el UFC 234. El de nacionalidad nigeriana está invicto y tiene una marca de 16-0, además cuenta con cinco peleas en el transcurso de un año en el octágono.

Dana White no quiere conversar con Francis Ngannou

Francis Ngannou fue bastante criticado luego de su derrota por los fans, además de Dana White. Para muchos especialista de la materia, el presidente de UFC ha cambio de opinión sobre Ngannou, por la manera como ha dejado de entrenar para los eventos. Por ello, el peleador no dudó en opinar: "No hablo con Dana White desde hace un año, quizás más. No he hablado con él. No nos estamos llamando”.