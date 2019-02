UFC: Georges St-Pierre hace oficial su retiro de las Artes Marciales Mixtas

Georges St-Pierre acaba de anunciar oficialmente su jubilación en una conferencia de prensa en Montreal, Quebec, Canadá. Las manos abajo en agradecimiento para uno de los mejores peleadores de la historia de la Artes Marciales Mixtas (MMA), que fue clave para el crecimiento del UFC en todo el mundo. El canadiense felicitó al legendario brasileño Royce Gracie por ser su máximo inspiración en este deporte.

Con los cinturones peso welter y de peso mediano a su lado, Georges St-Pierre le pone fin a su exitosa carrera registrando un total de 26 victorias y 2 derrotas: nueva defensas consecutivas del cinturón welter de UFC y ocupa el tercer lugar del ranking de los mejores peleadores de todos los tiempos en las MMA.

"No tengo la misma irá o el mismo hambre que antes. Aunque físicamente me siento como si estuviera para salir a pelear, pero el hambre no es el mismo", dijo George St-Pierre.

Más información en breve...