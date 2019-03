Ver UFC EN VIVO: Jones vs Smith vía FOX Action: ¿A qué hora y en qué canal ver el UFC 235? | Guía TV

Jon Jones vs Anthony Smith EN VIVO UFC ONLINE: lucharán este sábado 2 de marzo (10.00 p.m. - hora peruana; 9.00 p.m. - hora de México; 12.00 a.m. - del domingo en Argentina) por el título peso semipesado del UFC 235. El combate se desarrollará en la jaula del T-Mobile Arena de Las Vegas. La cobertura de las premiliminares estará a cargo de FOX Sports; mientras que el 'main event' lo transmitirá FOX Action en los servicios de cable: DirecTV, Movistar y Claro TV. Ni te pierdas del golpe a golpe en Líbero.pe.

De nuevo en el ojo de la tormenta. Jon Jones volvió a dar positivo en la prueba de anti-doping de la USADA por la misma sustancia (metabolito M3) que le encontraron en diciembre previo a su pelea con Alexander Gustafsson, que venció por nocaut técnico, dejando a los fans del UFC con la interrogante de si peleará o no frente a Anthony Smith.

No obstante, la NSAC comunicó que no podrá castigar a Jon Jones por la misma infracción, ya que no consideran que esté haciendo trampa. Así, la pelea contra Anthony Smith sí se llevará a cabe en el "main event" del UFC 235. Al popular 'Bones' le han realizado un total de seis pruebas desde enero y continúa siendo criticado desde su polémica batalla frente a Daniel Cormier.

“Dos de las pruebas antidrogas de Jon Jones administradas por la NSAC para el UFC 235, detectaron 40 pg/ml o menos del metabolito M3. La declaración de la NSAC dice, ‘No hay evidencia científica o médica de que el atleta tendría una ventaja injusta antes, o para, su encuentro programado para el 02 de Marzo de 2019”, escribió el periodista John Morgan de 'MMAjunkie'.

Jon Jones reacts to today’s drug-testing news. pic.twitter.com/1kpalIXjq6 — Ariel Helwani (@arielhelwani) 28 de febrero de 2019

Anthony Smith, por su parte, evitó entrar en la polémica del posible consume de esteroides de Jon Jones. Asimismo, aseguró que no caerá en las provocaciones de su rival y que solo piensa en derrotarlo en la batalla estelar del UFC 235.

"Jon Jones no dice nada por ninguna razón. Todo lo que dice tiene una razón detrás de ello. Él es muy, muy inteligente. Hay señales y señales sutiles para intentar que piense de una manera, y no hay razón para preocuparse por lo que está diciendo, porque lo que dice no es realmente lo que quiere decir. Así que no hay razón para prestarle atención", dijo Anthony Smith previo al UFC 235.

Otros combates importantes a tomar en cuenta en el UFC 235: Tyron Woodley defenderá su cinturón peso wélter frente a Kamaru Usman en la coestelar; mientras que el legendario Robbie Lawler pondrá a prueba a Ben Askren, quien es considerado como "el mejor luchador del mundo" en lo que refiere las MMA. También peleará el excampeón peso gallo Cody Garbrandt enfrentando, de poder a poder, Pedro Munhoz.

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 10.00 p.m.

México (Centro): 9.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 8.00 p.m.

México (Noroeste): 7.00 p.m.

Ecuador: 10.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 10.00 p.m.

Argentina: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

España (Islas Canarias): 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Uruguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Paraguay: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Chile: 12.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Brasil: 1.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Bolivia: 11.00 p.m.

Venezuela: 11.00 p.m.

Canadá: 10.00 p.m.

Costa Rica: 9.00 p.m.

Guatemala: 9.00 p.m.

Honduras: 9.00 p.m.

El Salvador: 9.00 p.m.

Puerto Rico: 11.00 p.m.

República Dominicana: 11.00 p.m.

Panamá: 10.00 p.m.

Italia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Francia: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Alemania: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Portugal: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Holanda: 4.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

Inglaterra: 3.00 a.m. (domingo 10 de febrero)

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: GUÍA DE CANALES TELEVISIÓN TV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 235 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso semipesado: Jon Jones (C) vs. Anthony Smith

Peso wélter: Tyron Woodley (C) vs. Kamaru Usman

Peso wélter: Robbie Lawler vs. Ben Askren

Peso paja (mujeres): Tecia Torres vs. Weili Zhang

Peso gallo: Cody Garbrandt vs. Pedro Munhoz

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 235 POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso pluma: Jeremy Stephens vs. Zabit Magomedsharipov

Peso semipesado: Misha Cirkunov vs. Johnny Walker

Peso gallo: Cody Stamann vs. Alejandro Pérez

Peso wélter: Diego Sánchez vs. Mickey Gall

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 235 POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso mediano: Edmen Shahbazyan vs. Charles Byrd

Peso gallo (mujeres): Gina Mazany vs. Macy Chiasson

Peso paja (mujeres): Polyana Viana vs. Hannah Cifers

PELEAS QUE FUERON CANCELADAS DEL UFC 235

Holly Holm vs. Aspen Ladd: motivos no revelados.

Thomas Almeida vs. Marlon Vera: Almeida se retiró por lesión el 31 de enero. Se esperaba que Frankie Saenz sea su relevo, pero el combate se canceló debido a que Vera sufrió una enfermedad

Ovince Saint Preux vs. Misha Cirkunov: Se canceló por lesión de Saint Preux.

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Jon Jones y Anthony Smith vía televisión por cable (Movistar, DirecTV y Claro) a través del servicio del canal FOX Action, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES?

Preliminares a partir de las 6.30 p.m. (hora peruana)

UFC 235: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 235: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿CÓMO VER EL ESTELAR MAIN EVENT?

Estelares o Main event a partir de las 10.00 p.m. (hora peruana)

UFC 235: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 235: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿DÓNDE VER FOX ACTION EN DIRECTV?

La pelea entre Jon Jones y Anthony Smith también se podrá observar por el servicio de cable de DirecTV Sports, que tiene al canal FOX Action en su programación, en países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así como toda la cartelera del UFC 235.

Perú ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Argentina ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Uruguay ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Chile ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Ecuador ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Colombia ► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Venezuelav► FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿CÓMO VER FOX ACTION EN SKY SPORTS PARA MÉXICO?

Para México, la cadena Sky Sports también cuenta con el canal FOX Action. Aquí podrás ver todas los combates del UFC 235 y, también, el main event entre Jon Jones y Anthony Smith.

México ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Argentina ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Puerto Rico ► FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿CUÁNDO VER FOX ACTION EN TIGO SPORTS PARA BOLIVIA?

Bolivia ► FOX Action Premium en Tigo Sports: Canal 820 (SD), Canal 439 (SD) y Canal 803 (HD)

JON JONES VS. ANTHONY SMITH EN VIVO UFC ONLINE: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO?

La transmisión de las preliminares del UFC 235 estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 235 en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC 235 (2019) desde la computadora.

En tanto, las peleas estelares del UFC 235 se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).