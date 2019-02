► UFC EN VIVO ONLINE | Caín Velásquez vs. Francis Ngannou AQUÍ: ¿A qué hora y en qué canal transmiten el UFC Phoenix? | GUÍA TV

UFC EN VIVO ONLINE | Caín Velásquez vs. Francis Ngannou chocarán este domingo 17 de febrero (9.00 p.m. - hora peruana; 8.00 p.m. - hora mexicana) en el octágono del Talking Stick Resort Arena en Phoenix, Arizona, por el combate estelar del UFC Fight Night Phoenix. El vencedor buscará una oportunidad por el cinturón peso pesado del UFC, que hoy se encuentra en poder de Daniel Cormier. La cadena FOX Sports transmitirá todas las peleas para Perú, México y el resto de países de la Latinoamérica; mientras que en los Estados Unidos se podrá ver a través de ESPN e ESPN +. En España tiene la opción UFC Fight Pass para ver todas las peleas del evento. Además, puedes seguir el golpe a golpe en Líbero.pe.

Después de estar tres años ausente de los combates, el peleador mexicano Caín Velásquez regresa cien por ciento recargado para volver a conquistar el título de los pesos pesados que una vez estuvo en su poder cuando derrotó a Brock Lesnar en el UFC 121 del 2010. Con un récord de 14 victorias y dos victorias, la integrante del equipo AKA espera demostrar el progreso de sus entrenamientos ante el camerunés Francis Ngannou, 12 triunfos y tres derrotas.

"Verán una versión más fuerte y que ha madurado. En este tiempo libre he arreglado algunas cosas que necesitaba y pulí mi estilo, así que verán un peleador fuerte, explosivo y mucho mejor", dijo Caín Velásquez, excampeón peso pesado de UFC.

"La pelea se puede terminar por nocaut, tengo que hacer un plan correcto. Si boxeo con él, tiene chance de ganarme; me tengo que mover mucho, pausar mi boxeo y dar patadas, con eso puedo ir a la lucha y usar todo lo necesario para vencer", agregó Caín Velásquez.

Caín Velásquez reveló que no tiene la intención de pelear a Daniel Cormier y espera su retiro para poder retar a Jon Jones por ese cinturón.

Por otro lado, Francis Ngannou llega a esta pelea contra Caín Velásquez tras derrotar a Curtis Blaydes el pasado 24 de noviembre del 2018 en el estelar del UFC Fight Night que se desarrolló en Beijing, China. El 'Depredador' se sinceró al decir que seguía el mexicano durante sus inicios en las MMA.

"Cuando escuché sobre las Artes Marciales Mixtas, me metí a YouTube y comencé a ver a peleadores de peso pesado de esta disciplina, entre ellos al mexicano Caín Velásquez", confesó Francis Ngannou.

¿QUÉ ES LA UFC?

Ultimate Fighting Championship es una de las más prestigiosas empresas de artes marciales mixtas en el mundo, ​ que cuenta con la mayor parte de los mejores peleadores del ranking en el deporte.

¿Cuáles son los pesos UFC?

La UFC contempla 9 pesos para sus diferentes peladores:



Peso paja: 115 lb

Peso mosca: 125 lb

Peso gallo: 135 lb

Peso pluma: 145 lb

Peso ligero: 155 lb

Peso wélter: 170 lb

Peso medio: 185 lb

Peso semipesado: 205 lb

Peso pesado: 265 lb



UFC EN VIVO ONLINE | CAÍN VELÁSQUEZ VS. FRANCIS NGANNOU: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 9.00 p.m.

México (Centro): 8.00 p.m.

México (Pacífico, Sonora): 7.00 p.m.

México (Noroeste): 6.00 p.m.

Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 6.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 8.00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 p.m.

Colombia: 9.00 p.m.

Argentina: 11.00 p.m.

España: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

España (Islas Canarias): 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Uruguay: 11.00 p.m.

Paraguay: 11.00 p.m.

Chile: 11.00 p.m.

Brasil: 12.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Bolivia: 10.00 p.m.

Venezuela: 10.00 p.m.

Canadá: 9.00 p.m.

Costa Rica: 8.00 p.m.

Guatemala: 8.00 p.m.

Honduras: 8.00 p.m.

El Salvador: 8.00 p.m.

Puerto Rico: 10.00 p.m.

República Dominicana: 10.00 p.m.

Panamá: 9.00 p.m.

Italia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Francia: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Alemania: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Portugal: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Holanda: 3.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Inglaterra: 2.00 a.m. (lunes 18 de febrero)

Canales para ver la tranmisión UFC Phoenix 2019 EN VIVO Caín Velasquez vs Francis Ngannou

Perú: FOX Sports.

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports )

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: FOX Sports.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Europa:

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO ONLINE | CAÍN VELÁSQUEZ VS. FRANCIS NGANNOU: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC FIGHT NIGHT PHOENIX POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso pesado: Francis Ngannou vs. Caín Velásquez

Peso ligero: James Vick vs. Paul Felder

Peso paja femenino: Cortney Casey vs. Cynthia Calvillo

Peso pluma: Alex Caceres vs. Kron Gracie

Peso wélter: Vicente Luque vs. Bryan Barberena

Peso pluma: Andre Fili vs. Myles Jury



CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC FIGHT NIGHT PHOENIX POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Aljamain Sterling

Peso gallo: Benito López vs. Manny Bermudez

Peso mosca mujeres: Ashlee Evans-Smith vs. Andrea Lee

Peso ligero: Scott Holtzman vs. Nik Lentz



CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC FIGHT NIGHT PHOENIX POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA) E ESPN + (ESTADOS UNIDOS)

Peso gallo: Renato Barao vs. Luke Sanders

Peso paja mujeres: Jessica Penne vs. Jodie Esquibel

Peso paja mujeres: Aleksandra Albu vs. Emily Whitmire

UFC EN VIVO ONLINE | CAÍN VELÁSQUEZ VS. FRANCIS NGANNOU: ¿DÓNDE y CÓMO VER EL EVENTO GRATIS?

A continuación, te presentamos la guía de canales completa para que puedes ver la pelea entre Caín Velásquez y Francis Ngannou por televisión en las aplicaciones de servicio de cable favorito (Movistar, DirecTV y Claro) sintonizando el canal FOX Sports, que suele tener la cobertura de los máximos eventos del UFC.

UFC EN VIVO ONLINE | CAÍN VELÁSQUEZ VS. FRANCIS NGANNOU: ¿DÓNDE VER LAS PRELIMINARES Y EL MAIN EVENT?

Preliminares a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana)

UFC Fight Night Phoenix: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC Fight Night Phoenix: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO ONLINE | CAÍN VELÁSQUEZ VS. FRANCIS NGANNOU: ¿QUÉ CANALES TRANSMITEN EL EVENTO?

La transmisión de las preliminares y el main event del UFC Phoenix estarán a cargo por los canales Fox Sports (Perú, México y resto de países de Latinoamérica) de Movistar TV (501 digital). Asimismo, en el canal 604 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 61 de Claro. En Estados Unidos, se verá por el canal ESPN.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC Phoenix en alta definición HD por el canal Fox Sports HD en los tres servicios de cable disponibles en el Perú: Movistar TV (744), DirecTV (1604) y Claro (517).



Y como ya es una costumbre, UFC Fight Pass (disponible en España) será otra opción fantástica para poder ver el UFC Phoenix (2019) desde la computadora.

También puedes verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).