UFC: ¿CM Punk volverá a pelear en la WWE? Ojo con el futuro de Phillip Brooks

Phillip Brooks, mejor conocido en el universo del wrestling como CM Punk, continúa sin pelear en la UFC tras sufrir dos derrotas: primero ante Mickey Gall (10 de septiembre de 2016, UFC 203) y, luego, frente a Mike Jackson (9 de junio de 2018, UFC 225) por lo que su futuro sigue siendo una incógnita. Bajo este marco, diversos portales asociados a noticias de la WWE especulan que el peleador de 40 años estaría trabajando con sus agentes para regresar en el próximo WrestleMania.

Sin embargo, el periodista de TSN Sports Aaron Bronsteter sostiene que CM Punk pasó pruebas de control antidopaje en la sede de la USADA: “CM Punk fue probado recientemente por USADA y continúa en la lista de pruebas de UFC”, escribe a través de su cuenta de Twitter.

