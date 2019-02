UFC: Anderson Silva pide a Nick Diaz y Conor McGregor a Nate para el UFC Brasil

Anderson Silva no pudo vencer a Israel Andesanya en el estelar del UFC 234. Sin embargo, hubo momentos de ese combate en que 'Spider' demostró mantener el talento que lo lanzó a la fama en las Artes Marciales Mixtas (MMA). Por ello, el brasileño de 43 años aún no piensa en el retiro y nuevamente le puso la mira al estadounidense Nick Diaz, con quien ya peleó en el UFC 183 del 2015.

"La última vez que traté de pelear en Curitiba no pudo hacerlo porque fui obligado a hacerme una cirugía muy rápido y me retiré de la cartelera. Ahora tengo la oportunidad de pelear en mi ciudad, donde todo comenzó. Hablé con Ed Soares (mánager de Silva) y también con mi equipo y les comenté que quizás creo que tiene sentido hacer una pelea contra Nick Díaz en Curitiba. Vamos a ver. Solo estoy esperando la respuesta de Dana White (presidente de UFC) porque no es el momento de tomar decisiones. Con suerte, lucharé en Curitiba ", expresó Anderson Silva.

Las palabras de Anderson Silva llegaron a los orejas de Conor McGregor, que también quedó encantando con la interesante idea de 'Spider' y se animó a retar a Nate Diaz, hermano de Nick, para poder completar la trilogía. 'The Notorious' y 'El chico malo de Stockton" se han enfrentado dos veces: una victoria para cada uno.

"Reservarlo, lucharé contra Nate Diaz ahí", escribió Conor McGregor en Twitter.

Book it. I’ll fight Nate on it. https://t.co/ewh4aQ4E7A — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 10 de febrero de 2019

El UFC todavía no se pronuncia sobre la posibilidad de complacer los deseos de Anderson Silva y Conor McGregor. Pero los fanáticos, sobre todo de Sudamérica, esperan que estas dos batallas se vuelvan realidad. Además, las ganancias sería muy altas para la empresa de Dana White tanto en taquilla y PPV.

El evento al que apuntan tanto Anderson Silva y Conor McGregor es el UFC 237 a realizarse el 11 de mayo en la jaula del Arena da Baixada, de la ciudad de Curitiba, Brasil. La única pelea confirmada ha sido el de Rose Namajunas y Jessica Andrade.