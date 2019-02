UFC: Caín Velásquez y su inolvidable paliza a Brock Lesnar [VIDEO]

Caín Velásquez saltó a la fama internacional en el mundo de las Artes Marciales Mixtas (MMA) tras la victoria fulminante que tuvo sobre Brock Lesnar, actual peleador de la WWE, para ganar el cinturón de los pesos pesados del UFC. La 'Bestia Encarnada' pasó el ridículo de su vida cuando en la previa amenazado al mexicano con las siguientes palabras: “Cuando acabe de patearte el trasero, voy a beber cerveza Corona y a comer burritos a tu nombre Caín Velásquez”.

Aquel 23 de octubre de 2010, los 15 mil aficionados -en su mayoría mexicano- que abarrotaron las tribunas del octágono del coloso Honda Center de California presenciaron la gran paliza que le dio Caín Velásquez a Brock Lesnar en menos de 10 minutos en la batalla estelar del UFC 121. Caín no cayó nunca en el juego de Lesnar para llevar la pelea al suelo. Aprovechó la velocidad de sus golpes en el "boxeo sucio" y lo remató con "machetazos" en el suelo.

Brock Lesnar sufrió un profundo corte en el pómulo izquierdo y perdió mucha sangre como producto de la ferocidad de los golpes de Caín Velásquez. Fue un día terrible para 'La Bestia Encarnada' que nunca encontró la fórmula para revertir la situación, y el día perfecto para el mexicano, quien se consolidó como una de las leyendas activas de ese entonces del UFC.

Actualmente, Brock Lesnar continúa en la WWE pero pronto podría volver a reencontrarse con su peor pesadilla, Caín Velásquez.

“Es algo que quiero hacer, es un futuro platicaré con él (McMahon), es algo que en definitiva quiero hacer. Pero, por el momento, me tengo que centrar en mi pelea. Sería un sueño poder pelear para ellos (WWE)”, dijo Caín Velásquez.

A casi 10 años de la victoria sobre Brock Lesnar, Caín Velásquez regresa este domingo a la jaula del UFC para enfrentar al camerunés Francias Ngannou (combate pactado cinco rounds) en el Talking Stick Resort por el UFC Fight Night Phoenix.

