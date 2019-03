WWE Fastlane 2019: Daniel Bryan retuvo el título mundial de WWE tras vencer a Kevin Owens y Mustafa Ali

WWE Fastlane, último evento de Wrestlemania 35, tuvo como uno de los mayores atractivos la pelea en la que Daniel Bryan se impuso a Kevin Owens y Mustafa Ali, con lo cual logró retener el título mundial de WWE.

En una pelea animada, Daniel Bryan logró resistir a las golpes y a las maniobras de sus rivales. Sin embargo, la ayuda de Eric Rowan fue clave para su triunfo.

Fue una sorpresiva pelea la de Mustafa Ali, que con sus acciones aéreas incomodó a sus rivales.

Con este triunfo, Daniel Bryan llegará a WrestleMania 35 como el campeón mundial de WWE.

Es importante precisar que, a lo largo de la pelea, el nombre de Koffi Kingston fue uno de los más voceados por el público.

MINUTO A MINUTO DE LA PELEA POR EL TÍTULO WWE

- ¡Tremendo rodillazo de Daniel Bryan! Hace el conteo y Ali no logra reaccionar. Retiene el título WWE.

- Daniel Bryan realiza el conteo sobre Ali, pero este reacciona a tiempo.

- Daniel Bryan arremete contra Mustafa Ali a punta de golpes.

- Gran acción aérea de Ali contra Bryan.

Mustafa Ali/Daniel Bryan#WWEFastlane pic.twitter.com/GYNN2UvTgG — GIF Skull - #WWEFastlane Elias Is Solid Gold (@GIFSkull) March 11, 2019

- Ali ejecuta un tremendo golpe ante Owens.

You better BELIEVE @MustafaAliWWE is PUMPED for this.



He could be walking out of #WWEFastlane as #WWEChampion! pic.twitter.com/ywTsX5hgPY — WWE Universe (@WWEUniverse) March 11, 2019

- Sorpresivamente, Mustafa Ali ingresa y es el tercer integrante de la pelea por el título mundial WWE.

Injured before he could enter the Elimination Chamber for the #WWEChampionship...@MustafaAliWWE has his opportunity RIGHT NOW at #WWEFastlane! pic.twitter.com/3w8yavFa6b — WWE (@WWE) March 11, 2019

PREVIA DEL CAMPEONATO MUNDIAL WWE

Daniel Bryan volverá a poner en juego su título. Esta vez será ante Kevin Owens, quien le quitó el lugar de la pelea a Koffi Kingston para este evento.



Daniel Bryan intentará retener el título para así estar en una de las peleas principales de Wrestlemania 35. No obstante, Owens intentará dar el golpe en Fastlane 2019.



Cabe recordar que en pleno evento Fastlane 2019, Kingston contó con la posibilidad de meterse a la pelea principal del evento, aunque fue derrotado por The Bar (Cesaro & Sheamus).



Sigue las incidencias de la pelea entre Daniel Bryan y Kevin Owens en Libero.pe.



