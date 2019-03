WWE: Ronda Rousey es multada por mal comportamiento en RAW [VIDEO]

La WWE ha tenido un comienzo de año muy agitado con todos los preparativos camino a Wrestlemania 35, que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de abril. La división femenina será encargada de cerrar el evento con una impresionante triple amenaza entre Ronda Rousey, Becky Lynch y Charlotte, por el Campeonato de Mujeres.

Sin embargo, en las últimas horas la WWE ha confirmado que ha sancionado económicamente a la expeleadora de la UFC por sus acciones del lunes pasado en Monday Night Raw. Y es que la popular ‘Rowdy’ despotricó contra el público y tras golpear a Dana Brooke, le metió un manotazo a uno de los árbitros.

En el universo de la WWE, este comportamiento de Ronda ha sido considerado de “poco profesional” debido a que los luchadores pueden empujar a los jueces, pero está totalmente prohibido golpearlos. Y justamente esto lo que hizo, le metió una cachetada a uno de ellos.

BREAKING: @RondaRousey has been fined due to her actions this past Monday on #Raw. https://t.co/UrBsjH5m86