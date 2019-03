¿Empezaron los problemas? Ronda Rousey afirmó que la lucha libre es falsa [VIDEO]

Durante la pasada edición de RAW, Ronda Rousey sorprendió cambiando de face a heel, desatando muchos comentarios sobre sus declaraciones, en las que estaba muy molesta por ser un personaje dentro de la WWE.

En un video publicado en su cuenta oficia de Youtube, Ronda Rousey dio detalles de su estadía en la WWE. Además confirmó que la lucha libre es falta, tiene un guión y no es real.

"El wrestling está guionizado. Inventado. No es real. Ninguna de esas perras pueden tocarme. Fin", fue uno de los comentarios vertidos en dicho video de Youtube.

Cansada por cómo se está llevando su personaje en la WWE, la ex campeona de la UFC amenazó con hacer las cosas que mejor le parezca.

"No voy a recibir más instrucciones y órdenes, y cada vez que salga al ring, haré lo que yo quiera hacer. Lo que dije en RAW no fue una promo, tenía que decir otras cosas y no las dije", aseguró.

Estas actitudes puede que se traten al kayfabe, o sea, para darle validez y mayor realismo al enfrentamiento que tendrá en Wrestlemania contra Becky Lynch y Charlotte Flair.