Tenis: sujeto que apuñaló a Petra Kvitova fue encerrado en prisión por 8 años

Radim Zondra, de 33 años, fue a su apartamento a Kvitova con el objetivo de atacarla por detrás y amenzarla con un cuchillo en la garganta. La tenista sufrió heridas severas en la mano izquierda al tratar de liberarse, después del incidente puso la denuncia. Ante un tribunal regional, Zondra negó todos los cargos en su contra, él actualmente está cumpliendo una sentencia de prisión por otro delito. pero el juez Dagmar Bordovska aceptó el testimonio de Kvitova que era creíble, condenando al agresor a 8 años de prisión.

Como se recuerda, en rueda de prensa días después del atentando la excampeona de Wimbledon manifestó: "Lo que me sucedió fue muy aterrador, pero no me veo como una víctima, no siento pena de mí misma y no miraré hacia atrás". De mismo modo, añadió: " agradezco a todos y cada uno, por la preocupación de los últimos cuatro días".

La tenista checa, debido a su participación en el torneo de Miami (Estados Unidos), no estuvo presente cuando se dio el veredicto, que está puede ser apelado. Kvitova de sus testimonio el pasado mes de febrero. Como se recuerda Petra Kvitova estuvo fuera de las canchas cinco meses tras el atentado.

Los títulos que ostenta la europea son solo los de Wimbledon: primero en 2011 al vencer a Maria Sharapova por dos set corridos 6-3, 6-4, luego en 2014 hizo lo propio con la canadiense, Eugénie Bouchard, con parciales favorables: 6-3, 6-0