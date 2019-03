Costa Rica vs Jamaica EN VIVO: Partido amistoso internacional por la fecha FIFA

Costa Rica y Jamaica este martes 26 de marzo a las 9:00 p.m. (hora peruana) en un partido de carácter amistoso internacional. El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica y será transmitido por la señal de Teletica, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las jugadas destacadas al instante, en el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Costa Rica busca afinar el equipo con el que disputará la Copa Oro en Estados Unidos este 2019. Bajo las órdenes de Gustavo Matosas, el combinado ‘Tico’ buscará repetir lo hecho en la campaña de 1989, donde se proclamó campeona del torneo más importante de la Concacaf. Fue la última selección de logró el título antes de la hegemonía de México y Estados Unidos.

Sin embargo, las cosas no han empezado nada bien para esta nueva etapa de Costa Rica, pues bajo las órdenes del entrenador uruguayo han perdido sus primeros dos partidos amistosos: en febrero 2-0 ante Estados Unidos y, hace 3 días, 1-0 ante Guatemala. La preocupación de cara al gol es un punto a mejorar y en su penúltimo partido de preparación para la Copa Oro.

En tanto, la Selección de Jamaica también tiene en la mira dicho torneo, aunque ya vienen con un mayor recorrido por haber disputado la fase previa de clasificación. En dicho torneo, el combinado jamaiquino logró 3 victorias en los 4 partidos que disputó: 2-1 a Surinam, 6-0 a Bonaire y 4-0 sobre Islas Caimán, mientras que cayeron por 2-0 ante El Salvador hace unos días.

Los ‘Reggae Boyz’ se caracterizan por la velocidad que le imprimen a la zona de ataque y, como se pudo ver en sus resultados previos, han mostrado una solidez defensiva importante. El entrenador Theodore Whitmore tiene aspiraciones importantes con Jamaica e intentará ganarle luego de 8 años, en un total de 7 partidos directos: 2 derrotas y 5 empates.

POSIBLES ALINEACIONES DEL COSTA RICA vs JAMAICA EN VIVO ONLINE

XI Costa Rica: Keylor Navas, Kendall Waston, Giancarlo González, Ronald Matarrita, Ian Smith; Celso Borges, Allan Cruz, Elías Aguilar; Joel Campbell, Jimmy Marín y José Ortiz. DT: Gustavo Matosas.

XI Jamaica: Andre Blake; Michael Héctor, Damion Lowe, Ambas Powell, Kemar Lawrence; Je-Vaughn Watson, Devon Williams, Ricardo Morris, Maalique Foster; Darren Mattocks y Peter Vassell. DT: Theodore Whitmore.

HORARIOS DEL COSTA RICA vs JAMAICA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 9.00 p.m.

Estados Unidos: 9.00 p.m. (ET) / 6.00 p.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Domincana, El Salvador y Nicaragua: 8.00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 10.00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 11.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 3.00 a.m. (día siguiente)

CANALES DEL COSTA RICA vs JAMAICA EN VIVO ONLINE

Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo

Jamaica: TVJ Sports Network

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE COSTA RICA vs JAMAICA?

En Internet el duelo entre Costa Rica vs Jamaica, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.