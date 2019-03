Brasil vs República Checa EN VIVO: Partido amistoso por Fecha FIFA

Brasil y República Checa se enfrentarán este martes 26 de marzo a las 2:45 p.m. (hora peruana) en el Sinobo Stadium de Praga. El partido es de carácter amistoso por fecha FIFA y será transmitido por la señal de Directv Sports, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de las mejores jugadas al instante, el minuto a minuto de Líbero.pe.

La Selección de Brasil cortó una racha de 6 victorias consecutivas en amistosos en el partido ante Panamá (1-1), por lo que irán con todo por un nuevo triunfo. Sin la presencia de Neymar, por lesión, el equipo encuentra en otros jugadores los referentes para llevar al triunfo: Richarlison, Arthur y Lucas Paquetá, quien ahora usa la camiseta N° 10, han brillado con luz propia.

El entrenador Tite confía en que las nuevas estrellas de su equipo logren cohesionar en estos duelos de preparación para así llegar con un óptimo rendimiento futbolístico a la Copa América en la que serán locales. Los hinchas de la ‘Canarinha’ están ilusionados con volver a celebrar un título con este nueva versión de la Selección de Brasil, tal vez intentando dejar atrás lo sucedido en el mundial 2014.

Por su parte, República Checa llega tras un terrible resultado ante Inglaterra en su debut por las eliminatorias a la Eurocopa 2020. El seleccionado checo no pudo ante el poderío inglés y se llevó a casa una goleada por 5-0, resultado que a la postre podría complicar sus aspiraciones al torneo más importantes de selecciones en el viejo continente. En compañía de sus hinchas, quieren bajarse a Brasil.

Entre las principales figuras de República Checa se encuentran Patrik Schick (Roma) Jakub Jankto (Sampdoria), Theodor Gebre Selassie y el portero Jiri Pavlenka (ambos del Werder Bremen). A pesar de los importantes hombres en las distintas zonas del campo, el entrenador Jaroslav Šilhavý todavía trabaja para darle el mejor funcionamiento. Brasil es una importante prueba de cara al futuro.

POSIBLES ALINEACIONES DEL BRASIL vs REPÚBLICA CHECA EN VIVO ONLINE

XI Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro; Allan, Paquetá, Coutinho, Richarlison; Firmino. DT: Tite

XI República Checa: Jiri Pavlenka; Pavel Kaderábek, Tomas Kalas, Ondrej Celustka, Filip Novák; Gebre Selassie, David Pavelka, Vladimir Darida, Tomas Soucek, Jakub Jankto; Patrik Schick. DT: Jaroslav Silhavy

HORARIOS DEL BRASIL vs REPÚBLICA CHECA EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 2.45 p.m.

Estados Unidos: 2.45 p.m. (ET) / 11.45 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 1.45 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 3.45 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 4.45 p.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 8.45 a.m.

¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO EL ENCUENTRO ENTRE BRASIL vs REPÚBLICA CHECA?

En Internet el duelo entre Brasil vs República Checa, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.