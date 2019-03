Lo volvió a hacer: La terrible patada de Pepe sobre Tadić en el Portugal vs Serbia [VIDEO]

El encuentro entre Portugal y Serbia válido por las Eliminatorias a la Eurocopa 2020 nos regaló otra brutal del defensa central Pepe, quien esta vez casi parte al ’10’ del equipo rival, Dušan Tadić.

Durante el primer tiempo, Tadić intentó evadir la marca del central portugués; sin embargo, Pepe no se le ocurrió mejor manera de detenerlo que aplicándolo una desleal plancha sobre el tobillo izquierdo del hábil volante.

Luego de esta acción, los jugadores serbios se le fueron encima la juez del encuentro exigiendo la expulsión del defensa de Portugal. No obstante, el referí solo le mostró la tarjeta amarilla para sorpresa de todos los compañeros de Tadić.

Una más de Pepe que sigue acumulando desleales entradas contra sus rivales. Finalmente, Portugal no pasó del empate ante Serbia y además, sufrió la sensible baja de Cristiano Ronaldo quien dejó la cancha por lesión.

Ronaldo geblesseerd uitgevallen bij Portugal-Servië. Het had niet veel gescheeld of het was ook einde wedstrijd voor Tadic. Ene Pepe kwam even langs. pic.twitter.com/n5TWblZzmV