WWE Super ShowDown EN VIVO: Fecha, día, hora, y cartelera completa del evento en Arabia Saudita

WWE Super ShowDown EN VIVO ONLINE | Este viernes 7 de junio, a partir de las 12.00 p.m. (hora peruana) dará inicio el evento especial de la compañía de Vince McMahon dentro del ring del estadio King Abdullah Sports City, de la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita, que tendrá como combate estelar la pelea entre The Undertaker y Goldberg, dos leyendas de la WWE. Disfruta de toda la cartelera completa a través de FOX Action y WWE Network. También sigue el golpe a golpe por Libero.pe.

A pesar de que ambos tienen más de 20 años en la industria del Wrestling, The Undertaker y Goldberg nunca se enfrentaron a lo largo de sus exitosas carreras por lo que la atención del público está totalmente garantizada. El WWE Super ShownDown 2019 será la primera y la última ocasión en que veamos luchar a ambas leyendas de la lucha libre.

The Undertaker y Goldberg tienen ahora 54 y 52 años de edad, respectivamente, y no los veremos en su mejor nivel. Sin embargo, el simple hecho que pisen el ring y estén frente a frente se convertirá en un momento muy especial para los fanáticos de la WWE. Por ello, el Super ShowDown nadie se lo puede perder.

Después de convertirse en un icono en la WCW a fines de la década de 1990, Goldberg no cumplió con el resto de su contrato cuando Vince McMahon compró la compañía, recién se unió a la WWE en 2003. Muy diferente a The Undertaker que se convirtió en un ícono, sobre todo cuando brilló en la recordada Attitude Era.

WWE SUPER SHOWDOWN 2019 EN VIVO: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 p.m. Main Event

México (Centro): 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 p.m. Main Event

México (Pacífico, Sonora): 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 a.m. Main Event

México (Noroeste): 8.00 a.m. KickOFF / 9.00 a.m. Main Event

Ecuador: 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 p.m. Main Event

Estados Unidos (Los Ángeles): 9.00 a.m. KickOFF / 10.00 a.m. Main Event

Estados Unidos (Texas): 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 a.m. Main Event

Estados Unidos (Miami): 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

Colombia: 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 p.m. Main Event

Argentina: 1.00 p.m. KickOFF / 2.00 p.m. Main Event

España: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

España (Islas Canarias): 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

Uruguay: 1.00 p.m. KickOFF / 2.00 p.m. Main Event

Paraguay: 1.00 p.m. KickOFF / 2.00 p.m. Main Event

Chile: 1.00 p.m. KickOFF / 2.00 p.m. Main Event

Brasil: 2.00 p.m. KickOFF / 3.00 p.m. Main Event

Bolivia: 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

Venezuela: 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

Puerto Rico: 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

República Dominicana: 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

Canadá: 12.00 p.m. KickOFF / 1.00 p.m. Main Event

Costa Rica: 10.00 a.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Guatemala: 10.00 a.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Honduras: 10.00 a.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

El Salvador: 10.00 a.m. KickOFF / 11.00 p.m. Main Event

Panamá: 11.00 a.m. KickOFF / 12.00 p.m. Main Event

Italia: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Francia: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Alemania: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Portugal: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Holanda: 5.00 p.m. KickOFF / 6.00 p.m. Main Event

Inglaterra: 4.00 p.m. KickOFF / 5.00 p.m. Main Event

¿Cuándo es el WWE Super Showdown 2019?

WWE Super Showdown 2019 se llevará a cabo en el estadio King Abdullah Sports City de la ciudad de Jeddah, Arabia Saudita. El espectáculo inicia a las 12.00 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por la cadena FOX Action y el servicio streaming WWE Network. También podrás ver la previa y el KickOFF desde las 11.00 a.m. y GRATIS en WWE.com, la App WWE y las redes sociales de YouTube, Facebook, Twitter y Twitch de la WWE.

¿En qué transmisión en vivo y en qué canal de televisión está WWE Super Showdown?

WWE Super Showdown 2019 será transmitido en vivo en el canal FOX Action.

¿Cómo conseguir FOX Action?

FOX Premium es el servicio de entretenimiento que te permite ver lo que tú quieres y cuando tú quieres. Disfruta las series más reconocidas, las películas más nuevas y eventos deportivos estelares como WWE en vivo. Todo sin cortes comerciales y disponible para ver en cualquier dispositivo, donde quieras por FOX App o en televisión por los canales FOX Premium.

En Movistar TV, el paquete FOX Premiun, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una promoción para pagar 15 soles por los primeros tres meses.

En Claro TV, el paquete FOX Premiun, que incluye FOX Action, te cuesta 35 soles mensuales. Existe una descuento del 50% para que puedas pagar 17.50 en los primeros tres meses.

En DirecTV, la oferta es la siguiente: Solicita el paquete FOX Premium (1) y obtén el primer mes gratis + el segundo mes a mitad de precio.

Guía de canales de televisión TV del WWE Super ShowDown 2019

WWE Super ShowDown: FOX Action Premium

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

WWE Super ShowDown: FOX Action Premium HD

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

¿Cómo puedo ver WWE Network GRATIS?

La Red WWE está ofreciendo una prueba GRATUITA de un mes a los nuevos suscriptores. Puedes cancelar en cualquier momento durante la prueba.

Si no se cancela antes, se agregará un costo recurrente de 10 dólares por mes después de que finalice la prueba.

Cartelera del WWE Super ShowDown 2019

- The Undertaker vs Goldberg

- Triple H vs Randy Orton

- Seth Rollins vs Baron Corbin (Universal title match)

- Kofi Kingston vs Dolph Ziggler (WWE Championship match)

- "The Demon" Finn Balor vs Andrade (Intercontinental title match)

- Roman Reigns vs Shane McMahon

- Braun Strowman vs Bobby Lashley

- The Lucha House Party vs Lars Sullivan

- 50-man Battle Royal

Cuáles son los próximos eventos en el calendario de la WWE

23 de junio: WWE Stomping Grounds.

14 de julio: WWE Extreme Rules.

10 de agosto: WWE NXT TakeOver: Toronto.

11 de agosto: WWE SummerSlam.

31 de agosto: WWE NXT UK TakeOver: Cardiff.

15 de septiembre: WWE Hell In A Cell.

6 de octubre: WWE Clash of Champions

23 de noviembre: WWE NXT TakeOver: WarGames

24 de noviembre: WWE Survivor Series

15 de docoembre: WWE TLC (Tables, Ladders & Chairs)