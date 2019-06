¡Es una Bala! Valentina Shevchenko se dispara al Top 2 del UFC

Valentina Shevchenko toco el cielo del UFC tras su importante victoria sobre Jessica Eye. Un impresionante nocaut (patada en la cara) sobre la estadounidense sirvió para poner en alerta a toda la división femenina de peso mosca. Se llevó el premio a "Mejor Pelea de la Noche" -ganó 50 mil dólares- y también su mencionada finalización se postulará al "Mejor KO del año 2019". Y las buenas noticias para la Bala están lejos de terminar.

Los especialistas de diversos portales de MMA han filtrado la información de que Valentina Shevchenko se ubicará en el segundo lugar del ranking femenino (de todos las categorías) del UFC donde solo será superada por la brasileña Amanda Nunes, quien es la vigente campeona de peso gallo.

1. Amanda Nunes (Peso Gallo)

2. Valentina Shevchenko (Peso Mosca)

3. Cris Cyborg (Peso pluma)

4. Jessica Andrade (Peso paja)

5. Rose Namajunas (Peso paja)

Asimismo, el periodista de ESPN -de Estados Unidos- Ariel Helwani informó que la próxima pelea de Valentina Shevchenko está muy cerca de ocurrir y, también, especificó el nombre de su nuevo rival (una vieja conocida para la kirguia), la fecha y el evento en el que ocurrirá.

"UFC necesita un evento principal para 20 de julio en San Antonio. Una opción que se ha discutido recientemente es Valentina Shevchenko vs Liz Carmouche para el título de peso mosca de las mujeres. Carmouche venció a Shevchenko en 2010. Esa fue la primera derrota de Shevchenko", escribió Ariel Helwani en Twitter.

UFC needs a main event for 7/20 in San Antonio. One option that has been discussed recently is Valentin Shevchenko vs. Liz Carmouche for the women’s flyweight title. Carmouche beat Shevchenko back in 2010. That was Shevchenko’s first pro loss.