UFC EN VIVO: Fecha, día, horario y canales de la pelea Valentina Shevchenko vs Jessi Eye por UFC 238

UFC EN VIVO ONLINE | Henry Cejudo vs. Marlon Moraes chocarán guantes de MMA (Artes Marciales Mixtas) en el octágono del Under Center de la ciudad de Chicago (Estados Unidos) por el cinturón vacante de la división peso gallo, que se dará en el main card del UFC 238. Asimismo, Valentina Schevchenko defenderá su título peso mosca contra la retadora Jessica Eye, mientras que Tony Ferguson y Donald Cerrone prometen impactar en el combate por la categoría peso ligero. Mira los horarios, la guía de canales TV y la cartelera completa por Libero.pe.

Henry Cejudo logró mantenerse como el "rey" de la división peso mosca al vencer al retador TJ Dillashaw. Lamentablemente, "TJ" dio positivo tras la mencionada pelea y no podrá defender su cinturón de peso gallo ya que debe cumplir con dos años de castigo en el UFC. Por este motivo, el cetro de la división peso gallo ha quedado vacante. Dana White eligió a Marlon Moraes para la lucha estelar del UFC 238 contra "El Mensajero".

El combate coestelar del UFC 238 tendrá como protagonistas a la kirguisa Valentina Shevchenko, quien prometió que seguirá llevando la bandera del Perú en todas sus peleas, frente a la estadounidense Jessica Eye. Tras vencer a Joanna Jedrzejczyk, la "Bala" se convirtió en la nueva "reina" de la división peso mosca femenina. Para muchos, no existe rival dentro de esa categoría y esperan que vuelva a retar a Amanda Nunes para una tercera pelea.

Tony Ferguson y Donald Cerrone, por su parte, tranquilamente podrían ser los que encabecen este UFC 238. La razón principal es que ambos no tienen ningún título en su poder. Sin embargo, el ganador podrá retar al vigente campeón de peso ligero, que continúa en manos de Khabib Nurmagomedov. O también retar a Conor McGregor, que ya está listo para volver a pelear en esa división.

A continuación, te dejamos toda la información necesaria para que disfrutes de todas las peleas del UFC 238.

UFC EN VIVO | HENRY CEJUDO VS. MARLON MORAES POR UFC 238: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 238 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso gallo: Henry Cejudo vs. Marlon Moraes (por título vacante)

Peso mosca de mujeres: Valentina Shevchenko (c) vs Jessica Eye

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Donald Cerrone

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Petr Yan

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Blagoy Ivanov

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 238 POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso paja femenino: Tatiana Suárez vs. Nina Ansaroff

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Pedro Munhoz

Peso paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Alexa Grasso

Peso pluma: Ricardo Lamas vs. Calvin Kattar

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 238 POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso paja femenino: Xiaonan Yan vs. Angela Hill

Peso mediano: Bevon Lewis vs. Darren Stewart

Peso gallo: Eddie Winelan vs. Grigory Popov

Peso mosca femenino: Katlyn Chookagian vs. Joanne Calderwood

