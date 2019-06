HOY, Shevchenko vs Eye [EN VIVO] Sigue aquí pelea coestelar por título peso mosca del UFC 238 [HORA - CANAL]

UFC EN VIVO ONLINE | Valentina Shevchenko vs. Jessica Eye pelearán EN DIRECTO hoy, sábado 8 de junio, desde las 10.00 p.m. (hora peruana) de la noche por la batalla coestelar del evento UFC 238. La Bala hará su primera defensa del cinturón peso mosca en el octágono del Under Center de Chicago (Estados Unidos). Revisa toda la programación, los horarios, los canales, los resultados, los títulos y los videos de todos los combates con el golpe a golpe de Libero.pe.

Valentina Shevchenko vs. Jessica Eye será transmitido EN VIVO en Perú, Argentina, México y el resto de países de Latinoamérica por el canal FOX Action, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, Claro TV y DirecTV; también se podrán observar las preliminares a través de FOX Sports y UFC Fight Pass. En Brasil lo transmite Combate y en los Estados Unidos, la cadena ESPN + y ESPN Deportes. En España va por UFC Fight Pass y DAZN.

Después de vencer a la polaca Joanna Jędrzejczyk, la peleadora kirguisa que representa al Perú en UFC (máxima compañía en el mundo de las MMA) tendrá que superar a un duro oponente como la estadounidense Jessica Eye, quien viene de tres victorias consecutivas frente a Kalinda Faria, Jessica-Rose Clark y Katlyn Chookagian. Valentina Shevchenko ha tenido una excelente preparación a cargo del entrenador Pavel Fedotov y su hermana Antonina Shevchenko en el gimansio tailandés Tiger Muay Thai y, por esta razón, no tuvo problemas en el pesaje (57 kg.) previo al UFC 238.

El récord actual de Valentina Shevchenko es de 16 victorias y 3 derrotas en su carrera en las MMA. Dos de ellas ocurrieron en UFC contra la brasileña Amanda Nunes, actual monarca de peso gallo y pluma, a quien desea volver a retar y así obtener la marca de doble campeona. Todo aquel fanas de las artes marciales sabe que la Bala tiene un fantástico nivel en thai y es muy buena luchando en el piso con técnicas de jiu jitsu. En tanto, Jessica Eye tiene un respetable estilo de boxeo aunque su fuerte es la lucha.

En el papel, Valentina Shevchenko parte como amplia favorita en las apuesta. Sin embargo, ella no quiere caer en el error de confianza y analizó que Jessica Eye será una de las rivales más difíciles en su carrera deportivo y el UFC.

"Es una luchadora muy fuerte, será un combate durísimo, de los más difíciles de mi carrera. Ella es muy resistente, físicamente está apta para aguantar los 5 rounds. Sin embargo, he identificado muchas debilidades, no las diré porque es parte de mi estrategia. Solo puedo decirte que estoy para ganarle", dijo Valentina Shevchenko durante una entrevista a El Comercio.

Jessica Eye, por su parte, registra un récord de 14 triunfos y 6 derrotas. Espera aprovechar su ventaja en la lucha para inmobilizar a Valentina Shevchenko y así arrebatarla el cinturón peso mosca en el UFC 238.

UFC EN VIVO | VALENTINA SHEVCHENKO VS. JESSICA EYE POR UFC 238: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

UFC EN VIVO | VALENTINA SHEVCHENKO VS. JESSICA EYE POR UFC 238: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (Estelares)

UFC EN VIVO | VALENTINA SHEVCHENKO VS. JESSICA EYE POR UFC 238: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 238 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso gallo: Henry Cejudo vs. Marlon Moraes (por título vacante)

Peso mosca de mujeres: Valentina Shevchenko (c) vs Jessica Eye

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Donald Cerrone

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Petr Yan

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Blagoy Ivanov

Peso paja femenino: Tatiana Suárez vs. Nina Ansaroff

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Pedro Munhoz

Peso paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Alexa Grasso

Peso pluma: Ricardo Lamas vs. Calvin Kattar

Peso paja femenino: Xiaonan Yan vs. Angela Hill

Peso mediano: Bevon Lewis vs. Darren Stewart

Peso gallo: Eddie Winelan vs. Grigory Popov

Peso mosca femenino: Katlyn Chookagian vs. Joanne Calderwood

Preliminares a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana)

UFC 238: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 238: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 238: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 238: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

La pelea entre Valentina Shevchenko y Jessica Eye por el main event del UFC 238 también se podrá observar por el servicio de cable de DirecTV Sports, que tiene al canal FOX Action en su programación, en países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así como toda la cartelera del UFC 238.

Perú: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Argentina: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Uruguay: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Chile: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Ecuador: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Colombia: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Venezuela: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Para México, la cadena Sky Sports también cuenta con el canal FOX Action. Aquí podrás ver todas los combates del UFC 238 y, también, el main event entre Valentina Shevchenko y Jessica Eye.

México: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Argentina: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Puerto Rico: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

¿Qué canal transmite el UFC 238?

Podrás ver las preliminares del UFC 238 a través del canal FOX Sports, que se encuentra disponible en la parrilla de canales de los servicios de Movistar TV (Canal 501 SD y Canal 184 HD), DirecTV (Canal 604 SD y Canal 1604 HD) y Claro TV (Canal 61 SD y Canal 517 HD). Asimismo, el servicio de PPV UFC Figth Pass vía online. También desde el móvil (teléfono celular) por Movistar Play y FOX Play.

En tanto, las peleas estelares del UFC 238 se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (Canal 184 SD y Canal 788 HD), DirecTV (Canal 561 SD y Canal 1561 HD) y Claro (Canal 325 SD y Canal 333 HD).

Resultados de los pesajes del UFC 238

Peso gallo: Henry Cejudo (60,8kg) x Marlon Moraes (60,8kg)

Peso mosca: Valentina Shevchenko (56,3kg) x Jessica Eye (56,7kg)

Peso ligero: Tony Ferguson (70,3kg) x Donald Cerrone (70,5kg)

Peso gallo: Jimmie Rivera (61,7kg) x Petr Yan (61,7kg)

Peso pesado: Tai Tuivasa (117,5kg) x Blagoy Ivanov (113,9kg)

Peso paja: Tatiana Suarez (51,7kg) x Nina Ansaroff (52,2kg)

Peso gallo: Aljamain Sterling (60,8kg) x Pedro Munhoz (61,5kg)

Peso paja: Karolina Kowalkiewicz (52,6kg) x Alexa Grasso (52,2kg)

Peso pluma: Ricardo Lamas (65,8kg) x Calvin Kattar (66,2kg)

Peso paja: Yan Xiaonan (52,6kg) x Angela Hill (526kg)

Peso mediano: Bevon Lewis (84,4kg) x Darren Stewart (84,1kg)

Peso gallo: Eddie Wineland (61,7kg) x Grigory Popov (61,7kg)

Peso mosca: Katlyn Chookagian (57,2kg) x Joanne Calderwood (56,7kg)

