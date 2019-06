Ferguson vs Cerrone [EN VIVO], la 'Pelea del Pueblo' en los pesos ligeros del UFC 238 [HORA - CANAL]

UFC EN VIVO ONLINE | Tony Ferguson vs Donald Cerrone, la bautizada 'Pelea del Pueblo' por el simpatizantes de la MMA se llevará a cabo este sábado 8 de junio (9.00 p.m. - hora peruana) en el octágono del Under Center de Chicago por el main card del UFC 238. Ambos peleadores de la división peso ligero buscarán retar a Khabib Nurmagomedov, actual campeón de dicha división, o a Conor McGregor. No te pierdas el golpe a golpe por Libero.pe.

Tony Ferguson quiere una pelea por el cinturón que está en manos de Khabib Nurmagomedov. Desde el 2012, el "Cucuy" no conoce que es la palabra "derrota" desde aquella vez que cayó frente a Michael Johnson. Ahora tiene 12 triunfos consecutivos, la última fue una sangrienta batalla contra el "Showtime" Antonhy Pettis en el UFC 238. Por ello, el combate contra Donald Cerrone promete sacar muchas chispas en el Under Center de Chicago.

Pero el objetivo verdadero de Tony Ferguson es acabar con el "boom" que han ocasionado Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor en la división peso ligero de UFC. También aseguró que es el único y verdadero rey de esa categoría.

"Conseguimos que Tiramisu (Khabib Nurmagomedov) y McNuggets (Conor McGregor) perdieran su salsa. No saben lo que están haciendo el. Incluso Dustin Poirier dijo que Tony es el verdadero campeón y luego mira qué pasa. Usted cuelga un poco de cambio delante de alguien y ¿qué hacen? Cambian como un camaleón. Al igual que "Rock Superstar" - B-Real lo tuvo mejor. Las personas intentan cambiar sin importar lo que esté sucediendo", dijo Tony Ferguson.

“Me quedo igual, rey tío. Soy consistente Cuando escribo mis notas en mi espejo y escribo mi registro allá arriba, tuve que buscar en Wikipedia para ver cuántas peleas tuve. Así es como estaba enfocado con todo. Perdí completamente la pista de cuáles eran los números. Comencé a olvidarme de la cosa que no importaba y comencé a preocuparme por las cosas que sí importaban y las cosas que puedo controlar, que son mi respiración y mi ritmo cardíaco, añadió el rival de Donald Cerrone.

Ferguson también hizo comentario polémico sobre Dana White, su jefe en el UFC: “No me gusta estar demasiado cerca de él. Él no es mi jefe, yo trabajo para UFC. No quiero ser su mejor amigo. Prefiero no estar cerca de nadie que esté loco. No estoy aquí para esto. Estoy para pelear", dijo Tony Ferguson

A sus 36 años, Donald Cerrone atraviese el mejor momento de su carrera en UFC. Y es que el Cowboy ha conseguido meterse en el bolsillo el cariño de la compañía a base de mucho esfuerzo tras someter a Mike Perry y, dos meses después, por puntos sobre al siempre peligro Al Iaquinta. Por este motivo, Cerrone ha pasado al cuarto lugar del ranking de los pesos ligeros y, además, se llevó los elogios de Conor McGregor, quien se manifestó muy interesado por enfrentarlo. Tony Ferguson, sin duda, será un gran reto para él y la puerta indicada para poder tentar el objetivo principal: el cinturón de los pesos ligeros.

"Sé a qué tipo de peleador voy a enfrentar. No es muy ortodoxo, pero no creo que sea un striker de muy alto nivel. Solo lanza un gran volumen de golpes", expresó Donald Cerrone sobre las características de Tony Ferguson.

Cabe mencionar que el récord del "Cowboy" Donald Cerrone es el siguiente: 36 victorias y 11 derrotas (1 no contest) en 48 peleas. Todo un experimentado del UFC.

UFC EN VIVO | HENRY CEJUDO VS. MARLON MORAES POR UFC 238: HORARIOS, PAÍS POR PAÍS

Perú: 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

México (Centro): 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

México (Pacífico, Sonora): 3.15 p.m. P. Preliminares | 5.15 p.m. Preliminares | 7.00 p.m. Estelares

Ecuador: 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares (Main event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 3.15 p.m. P. Preliminares | 5.15 p.m. Preliminares | 7.00 p.m. Estelares

Estados Unidos (Texas): 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

Estados Unidos (Miami): 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

Colombia: 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

Panamá: 5.15 p.m. P. Preliminares | 7.15 p.m. Preliminares | 9.00 p.m. Estelares

Argentina: 7.15 p.m. P. Preliminares | 9.15 p.m. Preliminares | 11.00 p.m. Estelares

España: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

España (Islas Canarias): 10.15 p.m. P. Preliminares | 12.15 a.m. Preliminares | 2.00 a.m. Estelares

Uruguay: 7.15 p.m. P. Preliminares | 9.15 p.m. Preliminares | 11.00 p.m. Estelares

Paraguay: 7.15 p.m. P. Preliminares | 9.15 p.m. Preliminares | 11.00 p.m. Estelares

Chile: 7.15 p.m. P. Preliminares | 9.15 p.m. Preliminares | 11.00 p.m. Estelares

Brasil: 8.15 p.m. P. Preliminares | 10.15 p.m. Preliminares | 12.00 a.m. Estelares

Bolivia: 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

Venezuela: 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

Canadá: 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

Puerto Rico: 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

República Dominicana: 6.15 p.m. P. Preliminares | 8.15 p.m. Preliminares | 10.00 p.m. Estelares

Costa Rica: 4.15 p.m. P. Preliminares | 6.15 p.m. Preliminares | 8.00 p.m. Estelares

Guatemala: 4.15 p.m. P. Preliminares | 6.15 p.m. Preliminares | 8.00 p.m. Estelares

Honduras: 4.15 p.m. P. Preliminares | 6.15 p.m. Preliminares | 8.00 p.m. Estelares

El Salvador: 4.15 p.m. P. Preliminares | 6.15 p.m. Preliminares | 8.00 p.m. Estelares

Italia: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

Francia: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

Alemania: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

Portugal: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

Holanda: 11.15 p.m. P. Preliminares | 1.15 a.m. Preliminares | 3.00 a.m. Estelares

Inglaterra: 10.15 p.m. P. Preliminares | 12.15 a.m. Preliminares | 2.00 a.m. Estelares

UFC EN VIVO | HENRY CEJUDO VS. MARLON MORAES POR UFC 238: GUÍA DE CANALES TV

Perú: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (Estelares)

Argentina: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (Estelares)

Brasil: Combate.

Bolivia: Red UNO y FOX Sports.

Chile: FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (Estelares)

Estados Unidos: ESPN, ESPN + y UFC Fight Pass.

México: Canal 5, Fighting Sports Network, FOX Sports y FOX Action.

Nicaragua: Viva Nicaragua

Panamá: TV Max

Paraguay: Telefuturo (en diferido), Multicanal (en directo), Tigo Sports (Resúmenes) y FOX Sports.

Uruguay: Canal 10, FOX Sports.

Venezuela: Meridiano Television, FOX Sports (Preliminares) y FOX Action (estelares)

Honduras: Teleprogreso y FOX Sports.

Colombia: Win Sports y FOX Sports.

Rusia: Russia-2, Match TV

España: PPV UFC Fight Paass y Gol (Diferido)

Inglaterra: BT Sport 1 y BT Sport App on you mobile.

UFC EN VIVO | HENRY CEJUDO VS. MARLOS MORAES POR UFC 238: CARTELERA COMPLETA

CARTELERA ESTELAR DEL UFC 238 POR FOX ACTION PREMIUM

Peso gallo: Henry Cejudo vs. Marlon Moraes (por título vacante)

Peso mosca de mujeres: Valentina Shevchenko (c) vs Jessica Eye

Peso ligero: Tony Ferguson vs. Donald Cerrone

Peso gallo: Jimmie Rivera vs. Petr Yan

Peso pesado: Tai Tuivasa vs. Blagoy Ivanov

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 238 POR ESPN (ESTADOS UNIDOS) Y FOX SPORTS (LATINOAMÉRICA)

Peso paja femenino: Tatiana Suárez vs. Nina Ansaroff

Peso gallo: Aljamain Sterling vs. Pedro Munhoz

Peso paja femenino: Karolina Kowalkiewicz vs. Alexa Grasso

Peso pluma: Ricardo Lamas vs. Calvin Kattar

CARTELERA PRELIMINAR DEL UFC 238 POR UFC FIGHT PASS (ESPAÑA)

Peso paja femenino: Xiaonan Yan vs. Angela Hill

Peso mediano: Bevon Lewis vs. Darren Stewart

Peso gallo: Eddie Winelan vs. Grigory Popov

Peso mosca femenino: Katlyn Chookagian vs. Joanne Calderwood

UFC EN VIVO | Guía de canales del UFC 238 por FOX Sports

Preliminares a partir de las 7.00 p.m. (hora peruana)

UFC 238: FOX Sports

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 604

Claro TV: Canal 61

UFC 238: FOX Sports HD

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1604

Claro TV HD: Canal 517

UFC EN VIVO | Guía de canales del UFC 238 por FOX Action Premium

Estelares o Main event a partir de las 9.00 p.m. (hora peruana)

UFC 238: FOX Action Premium (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

UFC 238: FOX Action Premium HD (Perú, Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Ecuador)

Movistar HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

UFC EN VIVO | ¿Cómo ver FOX Action en DirecTV?

La pelea entre Henry Cejudo y Marlon Moraes por el main event del UFC 238 también se podrá observar por el servicio de cable de DirecTV Sports, que tiene al canal FOX Action en su programación, en países como Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Ecuador, Colombia y Venezuela. Así como toda la cartelera del UFC 238.

Perú: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Argentina: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Uruguay: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Chile: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Ecuador: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Colombia: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Venezuela: FOX Action Premium en DirecTV Sports: Canal 561 (SD) y Canal 1561 (HD).

Aquí UFC 238 EN VIVO | ¿Cómo ver FOX Action por Sky Sports en México?

Para México, la cadena Sky Sports también cuenta con el canal FOX Action. Aquí podrás ver todas los combates del UFC 238 y, también, el main event entre Henry Cejudo y Marlon Moraes.

México: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Argentina: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

Puerto Rico: FOX Action Premium en Sky Sports: Canal 435.

¿Qué canal transmite el UFC 238?

Podrás ver las preliminares del UFC 238 a través del canal FOX Sports, que se encuentra disponible en la parrilla de canales de los servicios de Movistar TV (Canal 501 SD y Canal 184 HD), DirecTV (Canal 604 SD y Canal 1604 HD) y Claro TV (Canal 61 SD y Canal 517 HD). Asimismo, el servicio de PPV UFC Figth Pass vía online. También desde el móvil (teléfono celular) por Movistar Play y FOX Play.

En tanto, las peleas estelares del UFC 238 se podrán disfrutar por el servicio de FOX Action Premium: Movistar TV (Canal 184 SD y Canal 788 HD), DirecTV (Canal 561 SD y Canal 1561 HD) y Claro (Canal 325 SD y Canal 333 HD).

Dónde ver UFC en México y Latinoamérica

En México y toda Latinoamérica (excepto Brasil) puedes ver los eventos de UFC en vivo por FOX Sports y FOX Action.

Dónde ver UFC en Estados Unidos - Prueba GRATIS

En los Estados Unidos puedes ver los eventos de UFC a través del PPV en exclusiva por ESPN+ así como Fight Nights y eventos exclusivos. Los Fight Nights puedes verlos por ESPN Deportes también. Consulta la programación local para horarios y detalles.

Dónde ver UFC en España por DAZN - Primer mes GRATIS

Sigue cada sesión de Moto GP, Moto 2, Moto 3 y Moto E, desde la primera práctica hasta la carrera, en HD, en múltiples dispositivos y exclusivamente en DAZN. ¿Te has perdido algo? Revive los mejores momentos de todas las carreras a la carta. Además, también puedes ver el WorldSBK, la FA Cup, la Coppa Italia, UFC y mucho más.Todos los deportes disponibles en DAZN se pueden ver en un solo paquete por 4,99€ al mes. Además, el primer mes es gratis y puedes darte de baja cuando quieras.

MIRA EN VIVO POR UFC FIGHT PASS

También puedes pagar por ver todos los eventos en vivo por UFC.tv.