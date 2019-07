Panamericanos Lima 2019 [EN VIVO] Diego Elías vs César Salazar por el pase a la final de squash

Lima 2019 | El Perú quedará a la expectativa de la actuación del squashita Diego Elías, quien disputará las semifinales de la prueba individual masculino de los Juegos Panamericanos 2019 ante el mexicano César Salazar este sábado desde las 10:30 a.m. Sigue el punto a punto a detalle de sus sets en Libero.pe.



Elías, número 8 del mundo, buscará medirse frente a César Salazar (n° 21 del mundo) en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Videna con el sueño de un país de llegar a la gran final de Lima 2019.

Diego Elías se hizo de un lugar en las semifinales de squash individual luego de derrotar al estadounidense Todd Harrity por 3 sets a 0, con parciales de 12-10 y un doble 11-5.



Elías ya ha asegurado al menos dos medallas para Perú: una en individuales y otra en dobles (con Alonso Escudero). Sin embargo, aspira a llegar al doble y mañana podría concretar su anhelo.



"Lo he enfrentado en el circuito, somos buenos amigos, espero recuperarme y estar al 100 por ciento. Mi objetivo es la de oro, pero todo es partido a partido", dijo al respecto.



Al frente se encuentra el mexicano César Salazar, quien llega de ganar al chileno Maximiliano Camiruaga (11-2, 11-5 y 11-4). Él es el único representante de su país en individuales de Squash de su país, por lo que buscará hacer lo máximo posible por seguir en carrera. No obstante, Diego Elías tendrá el apoyo de los peruanos.

FUENTE: ESPN

Es importante mencionar que, de ganar, Diego Elías clasificará a la final de squash individual masculino de Lima 2019, la cual se realizará a las 4 p.m. en el CAR de La Videna.

Diego Elías vs César Salazar en Lima 2019

Perú - 10:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Venezuela: 11:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Chile - 11:30 a.m.

Paraguay - 11:30 a.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 5:30 p.m.

¿Qué canales transmiten el Diego Elías vs César Salazar en Panamericanos Lima 2019?

Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya

Panamericanos Lima 2019: precio de entradas



Regular: 20 soles

Menores de 18 años: 10 soles

Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - Silla de Ruedas (*): 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible (ASR): 10 soles

(*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo una entrada de Asiento de Silla de Ruedas y una entrada de Acompañante por certificado.