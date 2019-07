Juegos Panamericanos Lima 2019: resultados y prgramación de HOY domingo 28 EN VIVO medallero

Lima 2019 [EN VIVO] | Los Juegos Panamericanos 2019 prosiguen este domingo 28 con las siguientes disciplinas: Baloncesto 3x3, Bowling, Boxeo, Canotaje Velocidad, Ciclismo de Montaña, Ecuestre, Esquí Acuático, fútbol Femenino, Gimnasia Artística, Levantamiento de Pesas, Pentatlón Moderno, Rugby 7, Sofbol, Squash, Taekwondo, Tiro y Voleibol Playa. Revisa la programación en el día 5, pero sobre todo, las competencias de los atletas peruanos que estarán.

Baloncesto 3x3

En esta disciplina, se disputarán varios encuentros como Brasil vs Venezuela, Puerto Rico vs Estados Unidos , Argentina vs Dominicana (Masculino): Uruguay vs Dominicana, Brasil vs Argentina y Venezuela vs Estados unidos (Femenino). En total serán 15 partidos que se disputarán en el Coliseo Eduardo Dibós.

Boxeo

En Boxeo habrá presencia peruana en diversas categoría. En el Coliseo Miguel Grau, Rogger Rivera luchará contra Yankiel de nacionalidad de Puerto Rico en la modalidad peso Mosca masculino. Mientras tanto, por el peso Walter (69 K), Luis Miranda peleará contra el venezolano Gabriel Maestre.

Además, en el Esquí Acuático, la deportista peruana, Natlia Cuglievan hará su debut. Ella es una de nuestras máximas representantes y una carta para ganar una nueva medalla de oro para la delegación peruana. El encuentro está programado para las 10: 00 a.m. (hora peruana) en aguas abiertas de la Laguna Bujama. Lo puedes seguir EN VIVO.

Fútbol Femenino

Los Juegos Panamericanos 2019 de este domingo contará con el inicio del fútbol femenino. A primera hora México enfrentará a Jamaica, luego Paraguay vs Colombia . En horas de la tarde se jugará el Panamá vs Costa Rica y se cerrará la jornada entre el debut de Perú ante Argentina. Todos los encuentros se jugará en el estadio de San Marcos.

En Gimnasia Artística también habrá participación peruana, pero en la categoría Subdivisión 2 de Anillas. Los competidores son Luis Pizarro, Adrian Leon, Daniel Agüero y Jesús Moreto. El Polideportivo de Villa el Salvador albergará esta disciplina.

Rugby 7

En Rugby 7, la Tumis enfrentará a Trinidad & Tobago desde las 9:10 a.m. Como se sabe, este sábado, el equipo peruano consiguió un enorme triunfo peruano sobre las mexicanas.

Softbol

En esta modalidad, habrá tres competiciones, Argentina vs Estados Unidos, Cuba vs México y Perú vs Venezuela.

Squash

En Squash habrá varias sesiones, de los cuales, Perú participará en la segunda a disputarse en el CAR de la Videna. El equipo masculino nacional enfrentará a Guatemala desde las 11:30 a.m. En el segundo encuentro a desarrollarse a las 4:00 p.m. Perú se medirá a Canadá.

Taekwondo

En Taekwondo, se espera la presencia masculina en la ronda 8 de menos de 68K. Braulio León se medirá con el ecuatoriano Carlos Caicedo.

Voleibol de playa

En Voleibol de playa, la jornada se iniciará desde las 9:00 p.m. Perú jugará ante el equipo de Nicaraguay válido al puesto de 9 al 12.

Dónde ver Latina, Movistar y TV Perú EN VIVO por Final Squash | Canales TV

DirecTV Sports Perú: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV Perú: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD).

Claro TV: Canal 2.

Movistar TV Perú Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD).

Claro TV: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

Best Cable: Canal 2.

Star Globalcom: Canal 11.

Cablemas: Canl 2 (HD).

Movistar Deportes: Canal 103 (SD) y Canal 803 (HD).

Movistar Deportes: Canal 3 (SD) y Canal 703 (HD)

Globalcom: Canal 3.

Radios EN DIRECTO de los Juegos Panamericanos Lima 2019

Perú: Radio Programas del Perú (RPP Noticias).​

Bolivia: Bolivia FM.

Colombia: Caracol Radio y Antena 2.

Ecuador: Radio Pública del Ecuador.

Estados Unidos y Puerto Rico: Univisión Radio.

Como ver Claro Sports Colombia EN VIVO Panamericanos Lima 2019 | Canales TV

Claro Sports Colombia: Canal 502 (SD), Canal 1502 (HD), Canal 503 (SD2) y Canal 1503 (HD2).