Juegos Panamericanos Lima 2019 EN VIVO Natalia Cuglievan en su debut en Esquí Acuático

Lima 2019| Este domingo 28 de julio, Natalia Cuglievan, nuestra principal carta para ganar medalla de oro en los Juegos Panamericanos, hará su debut en este certamen continental. La deportista nacional competirá en esquí acuático modalidad figuras. El encuentro está programado para las 10: 00 a.m. (hora peruana) en aguas abiertas de la Laguna Bujama. Lo puedes seguir EN VIVO por Movistar 19, Latina y streaming de ESPN. No te pierdas todos los pormenores y datos exclusivos desde Líbero.pe.

En los Juegos Panamericanos Toronto 2015, Natalia Cuglievan tuvo un buen desempeño alcanzando la medalla de oro, tras superar a fuertes competidoras. Hoy ante su gente, la deportista quiere seguir escribiendo su historia llena de victorias.

Como ya lo habíamos adelanto, Natalia cuenta con un gran repertorio en medallas proviene de una familia con un legado importante en el deporte nacional. Su padre, Juan Carlos Cuglievan fundó un Club Bujama Lacus y su hermana Delfina Cuglievan es campeona reconocida en Esquí Acuático.

Natalia tiene 22 años , viene de ganar los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019. Es una de nuestras promesas en el Esquí. Este domingo más de 30 millones de peruanos estaremos apoyandola.

Horario de Esquí Acuático

Perú 10:00 am.

México 10:00 am.

Ecuador 10:00 am.

Colombia 10:00 am.

Bolivia 11:00 am.

Paraguay 11:00 am.

Venezuela 11:00 am.

Brasil 12:00 pm.

Argentina 12:00 pm.

Chile 12:00 pm.

Uruguay 12:00 pm.

España 5:00 pm.

¿Qué canales transmitirán la competencia de Esquí Acuático en los Juegos Panamericanos 2019?

Latina EN VIVO | La transmisión EN VIVO ONLINE de los Juegos Panamericanos Lima 2019, estará a cargo de Latina (canal 2) y TV Perú (canal 7); estos en señal abierta, sin embargo, por cable será transmitido vía Movistar Deportes. Cabe recalcar que Líbero.pe tendrá todos los detalles de las competencias que en Lima 2019 se realicen, así que será una de las principales opciones para seguir la participación de todos los deportistas que se den cita en este campeonato.