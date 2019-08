¡Aterrador! Caballo aplastó a brasileño favorito a medalla en Lima 2019

Susto en Lima 2019. El jinete brasileño Ruy Leme da Fonseca, de 46 años, y su caballo Ballypatrick SRS tropezaron en uno de los obstáculos y se llevaron una dura caída durante la competencia de Conjunto Completo de Equitación Ecuestre (CCE) de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El corcel aplastó al deportista extranjero y se temía lo peor.

Ruy yacía en el césped después de la caída. A pesar del susto, se informó que el atleta brasileño y el caballo están bien. El jinete solo tenía una clavícula fracturada. Ruy era una de los favoritos de los Panamericanos de Lima 2019 fue medallista de bronce individual de Salto Ecuestre en el Toronto Pan 2015 y defendió a Brasil en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016.

La prueba reúne tres tipos de movimientos de Ecuestre: doma, campo y salto. A pesar de la dura caída de Ruy Fonseca, el equipo de Brasil consiguió recuperarse y se mantiene en carrera para buscar una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 ya que terminaron terceros por detrás de Estados Unidos (76.40) y Canadá (81.30).

Ruy Leme Da Fonseca levou uma queda feia no hipismo CCE do Pan de Lima 2019. O cavalo caiu com o peso todo em suas costas. Imagens preocupam. Impressionante as fotos nas agências de notícias.