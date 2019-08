Lima 2019: ¿Piccolo Clemente clasificó a los Juegos Olímpicos Tokio 2020?

La inclusión del surf en unos Juegos Panamericanos fue una de las mejores noticias para el Perú. Nuestro país, uno de los máximos representantes de este deporte en el continente, se impuso en la modalidad de Longboard gracias a Benoit 'Piccolo' Clemente, tricampeón mundial.

En la prueba masculina de Longboard, Piccolo Clemente le ganó al uruguayo Julian Schweizer y el estadounidense Cole Robbins para así ganar la primera medalla de oro de esta modalidad en unos Juegos Panamericanos.

Ahora bien, ¿Piccolo Clemente ganó un boleto a Tokio 2020? No, el triunfo del surfista peruano no le valió para clasificar a los Juegos Olímpicos y no por una razón de marca mínima o por no cumplir un requisito de clasificación.

El motivo es que simplemente los Juegos Olímpicos Tokio 2020 solo admiten una prueba de surf, el Open Surf. Eso sí, en Paris 2024 puede que sí se admita la modalidad de Longboard. Vale destacar que es la primera vez que el surf se admite en una competencia olímpica.

La surfista Daniella Rosas sí clasificó a Tokio 2020

Tal cual se dijo previamente, el Open Surf sí es clasificatorio a los Juegos Olímpicos. La peruana Daniella Rosas lo tenía más que claro y aquello fue un envión anímico para imponerse a la ecuatoriana Dominic Barona en la prueba femenina de esta modalidad y así ganarse un lugar en Tokio 2020.

Surf en Tokio 2020: ¿En qué playas se disputarán las pruebas?

La primera vez del surf en unos Juegos Olímpicos se celebrarán en las olas de la playa de Tsurigasaki, en la prefectura de Chiba, entre Kujukuri e Ichinomiya, y en el extremo sur de la play de Kujukuri.