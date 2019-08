Lima 2019: 'Piccolo' Clemente se quedó con medalla de oro en la final de Longboard

Lima 2019 | Benoit 'Piccolo' Clemente venció al uruguayo Julian Schweizer en la final de Longboard de los Juegos Panamericanos Lima 2019 y alcanzó la medalla de oro: Perú sumó su quinta presea dorada en el campeonato.

El deportista nacional demostró sus cualidades en el Complejo Deportivo de Punta Rocas y permitió que la 'Bicolor' sume una medalla más (la número 21) en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Previamente, el surf nos había otorgado tres medallas de plata.

Y es que 'Piccolo' terminó con la mala racha que nos había acompañado en la mañana de este sábado 4 de agosto. Vania Torres, Tamil Martino y Mafer Reyes cayeron en la definición y se adjudicaron medallas de plata en la competición.

No obstante, la presea dorada lograda por 'Piccolo' permite que Perú sume la quinta en el certamen. Recordemos que Gladys Tejeda, Christhian Pacheco, Natalia Cugilevan y Diego Elías fueron los primeros en hacerse presente en el medallero.

El surf peruano se ha convertido en el deporte que más medallas nos ha otorgado en los Juegos Panamericanos Lima 2019: serán siete en total. 'Piccolo' contribuyó con la cuarta. Hay la posibilidad sumar más medallas de oro. ¡VAMOS PERÚ!

No, no es un partido de fútbol. Tampoco de vóley. Son las finales de surf de los @Lima2019Juegos Los hinchas que no lograron comprar una entrada, se las ingenian para alentar a nuestros surfistas @liberoperu #Lima2019xLibero #PanamericanosLima2019 pic.twitter.com/wl50ROHcA3