Lima 2019: retiran canchas de Squash de La Videna, en las que Diego Elías ganó la medalla de oro [VIDEO]

Lima 2019 | Un hecho en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de La Videna concitó la atención del público este jueves. Las canchas de Squash, las mismas en las que Diego Elías logró el oro para Perú en los Juegos Panamericanos 2019, fueron desarmadas y retiradas para tener una nueva localización. Conoce todos los detalles a continuación.

Como se aprecia, tanto las canchas como las gradas que fueron utilizadas para el Squash en Lima 2019 fueron desmanteladas del CAR, ya que ese espacio pertenece al vóley. No obstante, ello no significa que se perderán, ya que la organización dio detalles de dónde serán reubicados.

La República diálogo con Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador de Lima 2019 (Copal), y detalló que dichas canchas fueron colocadas ahí para los Juegos Panamericanas con el fin de "concentrar varios deportes" en La Videna.



No obstante, ese espacio corresponde al CAR del Vóley, por lo que las canchas de Squash no podían permanecer ahí. Sin embargo, con el fin de masificar la práctica del deporte, se contempla ubicarlas en diferentes distritos, pero no quiso precisar los municipios con los que conversó.



"Las canchas de Squash estamos viendo ponerlas en un lugar. Hemos conversado con el presidente del IPD para ponerlo en algún parque zonal o en algún lugar donde pueda ser utilizada. Estamos analizando los sitios porque va a ser en algún distrito y necesitamos la colaboración del distrito", aseguró.



"Dentro de las sedes es un poco complicado. Es un reto que tenemos. Lugares hay (para reubicarlos)", agregó.



Diego Elías, oro panamericano en Squash



Es importante recordar que el Squash le dio la tercera medalla de oro a Perú en Lima 2019, luego de que el sábado 27 de julio Diego Elías logró derrotar al colombiano Rodríguez, en un hecho histórico para el país.



