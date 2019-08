Canadiense adoptó a perro callejero y se lo llevará al término de los Juegos Panamericanos

Lima 2019 | Los Juegos Panamericanos nos han terminado de marcar en el inicio (la inauguración), el desarrollo (la cosecha de las medallas) y las historias de vida (de los diferentes deportistas que llegaron a la capital de nuestro país).

Fue justamente, este último ítem, uno de los que hizo noticia en los últimos días: un 'cachorro' callejero fue adoptado por uno de los miembros de la delegación de Canadá. El canino será llevado al país, ubicado en el Norte de América.

La referida integrante se llama Caroline llegó a nuestro país formando parte del equipo de equitación del mencionado país. Ella vive en Montreal y será esa ciudad que recibirá a Milko, nombre que decidió acuñarle a su nueva mascota.

“¿Por qué hago esto? ¿Por qué rescatar a un perro callejero pulgoso y encima en el Perú? Porque todo ser merece una vida digna y merece ser rescatado cuando está en problemas. He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo salvar a los que cruzan mi camino, incluso si sucede en Perú”, indicó Caroline.

Como se recuerda, Milko es el nombre de la mascota que acompaña a nuestro país en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Caroline decidió que el recuerdo esté siempre presente en el magno evento que nos tocó organizar.

“Me parece genial. El que se lleve a ese perro a Canadá es un gran gesto”, mencionó Luis Alberto Rodríguez, uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú que fue parte de esta expedición para rescatar a Milko y ponerlo a buen recaudo.

Milko fue derivado hacia una veterinaria para la revisión respectiva. Allí fue desparasitado, así como se le inyectaron las vacunas respectivas para que pueda partir con la seguridad total hacia Montreal, ciudad que acogerá a Milko.

A pesar de que Milko era un perro callejero, las leyes del Perú solicitan una serie de requisitos para poder salir del país. Fue entonces que apareció Guadalupe Chancas, quien es voluntaria en los Juegos Panamericanos Lima 2019, para ayudarla con los trámites.

“Yo hablo inglés así que me ofrecí ayudarla. Me dijo que quería adoptar al perro y llevárselo a Montreal. Le explique que necesitaba pasar por un proceso; vacunas, permisos, cuarentena, papeleo, etc. y ella solo dijo ‘Perfecto, lo hago y me lo llevo’. Así que la acompañé a una clínica veterinaria cercana y ahí empezamos con los trámites”, indicó Guadalupe.

“¡Casi lo atropellan! Lo llamé y felizmente se frenó y se me acercó al toque. Pregunté a dos policías que estaban cerca si conocían al dueño de este perrito y me dijeron que era callejero. Entonces pregunté si sabían de algún albergue y estaban por llamar a alguien cuando unas personas me advirtieron que, probablemente lo dormirían. Ahí pensé ‘de ninguna manera’, pero la barrera del idioma estaba dificultando la comunicación y en ese momento apareció Guadalupe”, agregó Caroline a WUF.

Caroline reveló que en Montreal posee un rancho en donde vive junto a su novio, perro, gato y seis caballos. Todos ellos fueron adoptados y rescatados: los últimos estuvieron a punto de ser sacrificados por no servir más para las carreras.