Race Imboden ganó medalla de oro y se arrodilla en contra al racismo y Donald Trump [VIDEO]

Conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 es una euforia que muchos deportistas nunca olvidaran en sus vidas, aunque algunos tienen claro que también es una buena opción de mandar un mensaje como Race Imboden.

El deportista ganó el oro como parte del equipo de esgrima de Estados Unidos y decidió utilizar su momento cuando iba a recibir la distinción y mientras sonaba el himno nacional de su país decidió arrodillarse para protestar.

Race Imboden explicó que lo hizo como parte de una protesta contra al racismo y el presidente de su país Donald Trump sobre los temas que considera deben tratarse, como el racismo, control de armas y el maltrato a los inmigrantes.

En su cuenta de Twitter explicó los motivos que lo llevó a tomar la decisión sin importarle las críticas que recibirá cuando pise el suelo de su país y hasta podría sufrir una sanción de parte de las autoridades quienes no tomaron con buenos términos su protesta.

“Debemos llamar a un cambio. Esta semana tengo el honor de representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Panamericanos y llevo a cada las medallas de oro y bronce. Mi orgullo se ha visto truncado por las múltiples deficiencias del país que aprecio con mi corazón. Racismo, control de armas, maltrato de inmigrantes y un presidente que propaga odio son las razones de una larga lista", escribió el estadounidense.

Cabe señalar que la medida que tomó el deportista fue por una serie de temas que incluyen el control de armas, luego de los tiroteos registrados en El Paso, Texas y Dayton, Ohio.

EL DATO

Race Imboden es uno de los deportistas más destacados de la esgrima a nivel mundial.

'We must call for change' Team USA fencer Race Imboden took a knee as a form of silent protest during the team foil medal ceremony 2019 Pan American Games. pic.twitter.com/Ft7XYZtPxV

We must call for change.

This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9