Impiden la participación de Perú en la Copa por decisión de las autoridades: "Es muy triste"

El objetivo es que el vóley peruano regrese a la cima del mundo, por ello la FPV trabaja arduamente en fortalecer las divisiones menores y fortalecer la selección con jóvenes talentos nacionales. Sin embargo, el DT del combinado patrio, Antonio Rizola, dio una noticia que desató la preocupación de los hinchas.

Rizola contó que Perú no participará en la Copa Panamericana porque Noresca decidió no aceptar la inscripción del combinado patrio. El DT nacional aseguró que están trabajando para que revertir la medida que tomó el ente continental, pero hasta la fecha no hay una respuesta positiva.

"Hoy estamos fuera de la Copa Panamericana, porque la Norceca simplemente no aceptó nuestra inscripción. Estamos trabajando junto con la Confederación Sudamericana y la Federación Internacional para que se acepte nuestra participación, porque tenemos derecho de participar. No quiero meterme en cuestiones políticas, pero es muy triste no poder participar", contó el estratega nacional.

Perú quedó con el segundo puesto de la Copa América de Vóley

Luego, Rizola señaló que si Perú no puede participar en la Copa Panamericana, seguirán trabajando en el proyecto. "Esta competencia otorga cupos tanto para equipos de Sudamérica como de Norteamérica. Nosotros enviamos nuestra inscripción y la Norceca nos impidió participar, alegando varios motivos que es mejor que el presidente de la FPV explique", puntualizó.

Antonio Rizola feliz por el nivel de Perú en la Copa América de Vóley

En la primera Copa América de Vóley, la selección peruana alcanzó la medalla de plata. Antonio Rizola se mostró conforme por el nivel que mostró sus dirigidas en la competencia y aseguró que están en el camino correcto.

"El balance es muy positivo porque tuvimos poco tiempo de preparación, por el tema de la Liga Nacional, le tuvimos que dar descanso a las jugadoras, entrenamos 2 semanas con el grupo completo. El equipo jugó con muchas ganas, con determinación y muy disciplinadas tácticamente. Salimos mucho mejor de la que llegamos en la Copa América", señaló el entrenador.