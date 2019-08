Parapanamericanos Lima 2019: Conoce el calendario del segundo día de competencia

Lima 2019 EN VIVO ONLINE GRATIS | Los Juegos Parapanamericanos iniciaron ya con el calendario de competencias desde ayer, sin embargo, HOY viernes 23 de agosto tendremos un día recargado de deporte previo a lo que será la ceremonia de inauguración que se realizará en el Estadio Nacional. Conoce qué competencias se desarrollarán en el marco de esta celebración.

Este, que vendría a ser el segundo día de competencias, está lleno de para deportes que no debes dejar de ver, pues a pesar de que la competencia inicia muy temprano, vale la pena estar expectante de lo que pueda suceder, pues tenemos participación de la delegación peruana en diferentes disciplinas. Conoce quiénes y en qué se enfrentarán.

Rugby en silla de ruedas (8:00 a.m. - 11:30 a.m.)

HOY desde las 8:00 a.m. (hora peruana) arrancarán las competencias de Rugby en silla de ruedas. Esta disciplina tendrá tres turnos, pues empezarán a competir Canadá vs. Argentina desde las 8 de la mañana, siendo quienes abran el calendario de competencias. Luego de ellos, a las 9:45 a.m. (hora peruana) se enfrentará Estados Unidos vs. Chile, y tras estos eventos, llegará Brasil para enfrentarse ante Colombia a las 11:30 a.m. (hora peruana). Cabe señalar que todos estos eventos se realizarán en el Polideportivo de Villa el Salvador.

Para tenis de mesa (9:00 a.m. - 11:40 a.m.)

En esta categoría sí tenemos participación de peruanos, pues a las 10:20 a.m. (hora peruana) jugará nuestra representante Shirley Aguilar, quien se medirá ante la colombiana Manuela Gapi por el Individual Femenino de Clase 4. Además, a las 11:40 a.m. (hora peruana), nuestro representante Guillermo Yañez se enfrentará ante el chileno Matías Pino por el Individual Masculino de Clase 6.

Voleibol sentado (8:00 a.m. - 10:00 a.m.)

En esta disciplina también tendremos presencia de peruanos, pues nuestros compatriotas se enfrentarán en la ronda preliminar masculina desde las 10:00 a.m. (hora peruana). El duelo será frente a Brasil y se realizará desde el Polideportivo del Callao.