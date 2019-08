Para atleta pide matrimonio en la fiesta de inauguración de los Juegos Parapanamericanos 2019

Lima 2019 | Matías Cayuqueo, uno de los para deportistas que conforma la delegación chilena, quiso tener un romántico gesto con su novia y aprovecho la fiesta que se vivió en el Estadio Nacional por la inauguración de los Juegos Parapanamericanos para pedirle matrimonio.

Mientras se anunciaba el ingreso de Chile en medio de aplausos de parte del público presente, Cayuqueo mostró ante las cámaras un cartel con el que hacía su propuesta “Te quieres casar conmigo” se podía leer mientras desfilaba.

Para luego declarar lo que significaba esto para él: "Esto es muy importante para mí, ya que es mi primer Parapanamericano. Mi novia ha sido fundamental en todo momento y como lo dice el cartel, le estoy pidiendo matrimonio en un evento tan grande como este" expresó muy emocionado.

El para ciclista contó que fue algo que ya había planeado hace una semana y que comentándolo con su entono decidió hacerla realidad: “Lo pensé durante la semana y conversé con mi cuerpo técnico para ver si me apoyaban y me dijeron que sí”

Asimismo, comentó que aún no obtenía respuesta, pues no contaba con internet en ese momento y que Natalia, su enamorada, no tenía ni ida de la propuesta por lo que él asegura que la sorprendió.

"Ojalá lo haya visto y espero me de pronto una respuesta, estoy muy nervioso" finalizó el para atleta chileno.

Entradas para los Juegos Parapanamericanos

En estos Juegos Parapanamericanos participarán 1890 paradeportistas de 33 países, en 17 deportes y las competencias se desarrollarán en 14 sedes de nuestra capital. Las entradas para poder asistir a los eventos están disponibles en la web de Lima 2019 y los precios varían de la siguiente manera:

Precio de entradas

Publico regular: 10 soles

Menores de 18 años: 5 soles

Adulto mayor: 5 soles

Acompañante de asiento de Silla de Ruedas – ASR: 5 soles