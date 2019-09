Escolar corre descalza en los Juegos Escolares Nacionales 2019

Aprendió el deporte en su estado más puro, descalzo y siendo una pequeña, y así espera seguir disfrutándolo. Emilia Yesenia Calderón Vallejos es el nombre de esta escolar natural de Platanar -distrito y provincia de Santa Cruz, región Cajamarca-, quien sorprendió a todos en los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2019 al competir en atletismo descalza.

Emilia camina descalza de su primer año de vida y así se acostumbro a correr. El último lunes, con el permiso de los jueces, ella participó en la prueba de 1500 m. planos para damas. Hizo 5 minutos, 10 segundos y 53 décimas quedando en sétimo lugar. “Con zapatillas pudo hacer mejor tiempo, porque hay más aceleración a la hora del remate, pero no entiende”, señala con sonrisa resignada su entrenador a la agencia Andina.

La estudiante que representa a la institución educativa Indoamericano (Colegio Indoamericano Santa Cruz) del caserío de La Lamud, distrito y provincia de Santa Cruz – Cajamarca, es consciente de esas advertencias pero aún así se resiste a usar calzado.

“Me han dicho que me puedo dañar los cartílagos de mis pies, pero cuando corro con zapatillas me siento pesada y siento que corro menos”, cuenta con la picardía propia de una niña, Emilia.

Incluso una vez su mamá trató de darle una lección, pero ni así pudo. "Una vez se me metió una espina así de grande (nos dice distanciando sus dedos pulgar e índice) y mi mamá me la sacó con fuerza para que me doliera y ver sí así me convence de correr con zapatillas, pero no me importó porque mis pies ya están curtidos”, relató.

Sin embargo, ya en Lima ha tenido que adaptarse al uso de zapatillas, sobre todo para competencias de larga duración. “En Lima sí tengo que ponerme zapatillas porque he participado en maratones de 10k y la pista luego de un buen tramo se convierte en una lija y no aguanto el dolor”, comentó.