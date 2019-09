Mundial de Atletismo Doha 2019: todo lo que debes saber de este certamen

En vivo | Todo listo para que arranque la fiesta. Este viernes comienza el Mundial de Atletismo Doha 2019 en donde estarán los mejores atletas del mundo que buscarán sellar su pase a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

La capital qataría ya empieza a vivir la fiesta del Mundial de Atletismo, aunque el mencionado certamen se vivirá bajo condiciones extremas de calor y humedad. Ante este panorama, se instaló un sistema de refrigeración en el Khalifa Stadium que promete reducir la temperatura en 15 grados.

El Mundial de Atletismo Doha 2019 congregará a mil 972 participantes (mil 54 hombres y 918 mujeres), repartidos entre 208 naciones, una representación de atletas neutrales y un equipo de refugiados, según el último recuento oficial.

Esta será la edición número 17 del Mundial de Atletismo que por primera vez se celebrará en un desierto y que acaparará la atención mediática ya que el calor que se vive en esta parte del mundo es asfixiante.

Además, Doha 2019 representa una nueva era en el atletismo. Usain Bolt y Mo Farah habían sido los reyes en este tipo de eventos. Ahora se verán nuevas caras como la del norteamericano Noah Lyles que, con tan solo 22 años, está teniendo un gran año en los 200m.

