¡Increíble! Atletas chinas corrieron hacia atrás en plena final de postas por el Mundial de atletismo 2019 [VIDEO]

Para no creer. El Mundial de atletismo Doha 2019 llegó a su fin, pero igual sigue dando que hablar y esta vez no es por el tema de la temperatura o la sede, sino por un error garrafal ocurrido en plena final de los 4x100 en femenino.

Resulta que el equipo femenino de China estaba peleando por meterse al podio y no venía haciendo una mala presentación hasta que llegó el fatídico momento de entregar el testimonio a tan solo 100 metros de llegar a la meta.

La atleta Lingwei Kong no calculó la distancia para pasarle el testimonio a su compañera Manqui Ge y ambas terminaron realizando una escena que difícilmente se logre olvidar ya que segundos después, retrocediendo para hacer correctamente la entrega.

Producto del nerviosismo y ver que las demás competidoras se alejaban, ambas atletas corrieron en contra para apurar el paso. Los cientos de personas presentes en el estadio de Qatar no podían creer lo que estaban viendo.

De nada sirvió el esfuerzo que hicieron debido a que cometieron graves infracciones que terminaron descalificando a todo el cuarteto chino y no les quedó de otra que resignarse para pasar a retirarse de la pista.

Una de las atletas no soportó el haber quedado afuera y rompió en llanto. Se trata de Mangi Ge, quien no encontraba consuelo por lo ocurrido y es que antes del fatal desenlace, China marchaba quinto en las posiciones.

Finalmente, la selección que se quedó con el primer puesto fue Jamaica haciendo un tiempo de 41s44/100 e implantando un nuevo récord. Completaron el podio Gran Bretaña y Estados Unidos.

China women's 4x100m relay team providing a classic example of baton exchange you don't see everyday. @dpos_smith @realpaulreid @vincentwice @JulianCresser pic.twitter.com/FooPZcCWo9