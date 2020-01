Mary Luz Andía sobre su participación en Tokio 2020: "Mi objetivo es estar en el top 10"

Tokio 2020 es un sueño para la atleta peruana Mary Luz Andía. La deportista nacional no se conforma con asegurar su presencia en los Juegos Olímpicos, ella quiere dejar huella y seguir regalando alegrías a sus seres queridos.

Llevar la bandera peruana sobre sus hombres es una responsabilidad que Mary asumió desde pequeña, cuando abandonó su ciudad natal, Cusco, para ir a Arequipa para entrenar marcha atlética, un deporte que no conocía, pero con el tiempo se convirtió en parte importante en su vida.

Sola, sin compañía de su madre ni sus hermanos, Mary viajó a Arequipa persiguiendo un sueño: ser la mejor deportista del país. Con el paso del tiempo, el sacrificio que viene realizando está dando sus frutos y ahora su objetivo - a corto plazo- es hacer historia en Tokio 2020.

"Trabajar para quedar entre los top 10 del mundo. Y pensar en los Juegos Olímpicos París 2024 y estar entre las cinco primeras. También pienso en los Panamericanos Santiago 2023", expresó la atleta nacional.

Lima 2019: No fue como lo imaginó

Mary Luz Andía no tuvo una buena participación en Lima 2019. La atleta indicó que venía recuperándose de una lesión, sin embargo, la experiencia en los Juegos Panamericanos es muy importante para seguir creciendo en su carrera.

"No me fue bien, es cierto, no es excusa, pero venía de una lesión. Creo que venía bien en competencias anteriores, pero no estuve bien en los Panamericanos Lima 2019, evento que tomó como una gran experiencia", señaló.

Peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Christian Pacheco - Maratón

Mary Luz Andia - 20 kilómetros marcha

Kimberly García - 20 kilómetros marcha

Royner Navarro - Ciclismo en ruta

Alessandro De Souza Ferreira - Tiro fosa olímpica

Marko Carrillo - Tiro con pistola 25 metros

Nicolás Pacheco - Tiro skeet

Stefano Peschiera - vela modalidad Láser

Paloma Schmidt - Vela modalidad láser

Maria Belen Bazo - Vela modalidad láser

Luca Mesinas - Surf Open

Daniella Rosas - Surf Open

Ariana Orrego - Gimnasia competencia múltiple

Maria Pia van Oordt -Vela modalidad clase 49er Fx

Diana Tudela- Vela modalidad clase 49er Fx