Aroldis Chapman y su contundente respuesta de no representar a Cuba en el Clásico Mundial del Béisbol: "Mientras siga el..."

Tras su reciente participación en el Juego de las Estrellas organizado por las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), Aroldis Chapman reveló las razones por el cual no está en sus planes representar a Cuba en el Clásico Mundial del Béisbol 2026. "En primera porque no estoy disponible, en segunda por Cuba no me acepta", expresó el cerrador de los Boston Red Sox.

Aroldis Chapman dejó en claro que no representará a Cuba en el Clásico Mundial del Béisbol

Aroldis Chapman se ha consolidado como uno de los beisbolistas más representativos de la comunidad latina por sus destacadas actuaciones y marcas establecidas en la MLB. El lanzador de los Boston Red Sox es uno de los relevistas con más apariciones en el Juego de las Estrellas, acumulando ocho participaciones.

Sin embargo, su talento le impide representar al país que le vio nacer debido a conflictos sociales y políticos. El cubano fue tajante al explicar que cerró las puertas a su selección basándose en tres motivos: el primero por coincidir con el calendario de la MLB, donde su presencia es clase. Además, desea evitar lesiones alejadas de la competencia, que podrían implicar costosos procesos de operación y recuperación, porque el seguro aún sigue debate.

El otro fundamento sólido que indicó Chapman es que Cuba no le acepta y todavía, no recibió un llamado por la delegación que demuestre interés. Finalmente, la razón más relevante es la situación política que afronta los caribeños. "Mientras siga el comunismo en Cuba no tengo pensado jugar ahí", sostuvo el beisbolista.

Chapman confesó con tristeza la realidad que se vive en su nación. "La alimentación malísima, no hay comida, el sueldo de las personas es una miseria, todos los presos políticos que hay, las personas que salen a protestar los meten presos injustamente", sostuvo el All-Star.

Aroldis Chapman: su salida de Cuba para triunfar en Estados Unidos

Aroldis Chapman dio a conocer el nivel alto que desempeñaron los cubanos en la práctica del béisbol que han marcado historia. "Yo creo que el beisbol cubano era como un deporte élite en todo el mundo (...) Yo crecí viendo muy buenos jugadores", declaró con emoción el lanzador de los Sox.

Sin embargo, tuvo que salir de la nación caribeña por culpa del gobierno, que transformó en una crisis, de la que se vive actualmente. Sus esperanzas se encontraban en los Estados Unidos, por lo que tomó la decisión de emigrar alejándose de su familia.

Esa determinación a su corta edad le dio la oportunidad de lucir sus habilidades. "Llegué aquí con ese sueño, aparte de darle una mejor vida a mi familia, de poder llegar al beisbol en Grandes Ligas y poco a poco con el trabajo, la disciplina se fue haciendo", concluyó el deportista.