Falta poco para que el mundo del deporte se paralice. Este domingo se conocerá al campeón de la NFL cuando los Chiefs y 49ers se enfrenten en un renovado Hard Rocks Stadium de Miami que presentará un lleno total en las gradas.

Super Bowl: las apuestas más extrañas para el duelo 49ers vs Chiefs

Los amantes del fútbol americano esperan que estos días se pasen lo más rápido posible para palpitar esta fiesta en la cual, se presentan los dos campeones de cada conferencia, será a todo dar y habrá un show especial, como es costumbre, en el entretiempo.

Sin embargo, el Super Bowl 2019 no solo será atractivo por el choque entre Chiefs vs 49ers, sino también porque se van conociendo las apuestas y vaya que algunas han sorprendiendo a más de uno por su extrañeza.

En muchas de ellas, hay las que van de 1000 a 1, como la que resalta que Kyle Shanahan, actual entrenador en jefe de 49ers, tiene que ver y mucho. Resulta que tiempo atrás, el miembro del equipo de San Francisco se desempeñaba como coordinador ofensivo.

Hace tres años, Shanahan y los Atlanta Falcons desperdiciaron una ventaja de 28-3 cuando el duelo ya estaba en el tercer cuarto del Super Bowl. Este hecho ha significado que se abra la posibilidad de apostar que, al entrenador en jefe de los 49ers, le vuela a pasar lo mismo.

Si bien el Super Bowl acapara la atención del público a nivel mundial, muchos solo lo ven por acompañar a alguien o simplemente disfrutar del show que hay en el entretiempo. Para esta edición, se confirmó la presencia de Jennifer López y Shakira.

Las casas de apuesta han visto en ello, también sacar ventaja de ello para aquellos que no entienden o no siguen el fútbol norteamericano. Algunas de ellas son las siguientes:

¿Quién aparecerá en el escenario al medio tiempo además de Jennifer López y Shakira? ¿Pitbull (-700)? ¿Will Smith (+300)? ¿Enrique Iglesias (-500)? ¿Ricky Martin (+100)? ¿Gloria Estefan (+230)? ¿Marc Anthony (+400)?

¿Aparecerán en la transmisión Gerard Piqué (+600) o Jay-Z (+600)? ¿Cuál de las dos cantantes, o las dos (-250) mostrará el escote? ¿Harán twerking (sí, +175)?

¿Cuál será la primera canción (Whenever, wherever (+300) y cuál será la última (Live It Up, +200) del espectáculo del Medio Tiempo? ¿Cuántas canciones serán en español (O/U 1.5).

Incluso, algunas van más allá y hasta está la opción de apostar por el color de la bebida rehidratante que le tirarán al coach ganador del Super Bowl LVI. Otras son “a quién agradecerá primero el ganador del MVP” así como “la jugada más larga”, “el touchdown más corto”, entre otras.

¿Cuándo es el Super Bowl?

La edición LVI del Super Bowl se realizará este domingo 2 de febrero de 2020 en el Hard Rock Stadium en Miami Gardens. Los equipos que jugarán esta final serán los 49ers y Chiefs.

¿Cuál es el equipo con más Super Bowls ganados?

Los equipos que más veces han ganado el Super Bowl son los New England Patriots y Pittsburgh Steelers con seis títulos cada uno. El primero también tiene cinco subcampeonatos, mientras que el segundo, dos.

¿Cuánto cuesta el anillo del Super Bowl?

El anillo que se le da al equipo ganador, está hecho en oro blanco de 14k con incrustaciones de diamantes y pesa alrededor de 100 gramos. Su valor en el mercado puede llegar a alcanzar 65 mil dólares.