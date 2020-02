Super Bowl: Donald Trump y su ‘patinada’ en su saludo a los Chiefs en redes sociales [FOTO]

El último domingo se vivió una verdadera fiesta en Estados Unidos. Se celebró la edición número 54 del Super Bowl que se realizó en el Hard Rock Stadium de Miami acaparando a la multitud que siguió de cerca cada touchdown.

Tras un intenso juego y con varias sorpresas en los dos últimos cuartos, los Chiefs de Kansas City se llevaron la victoria tras vencer 31-20 a San Francisco 49ers generando muchas reacciones en las redes sociales.

Incluso, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no fue ajeno a la fiebre del Super Bowl y hasta se animó a pronunciarse en Twitter para saludar a los Chiefs, que cortaron una racha de 50 años sin ganar el trofeo Vince Lombardi.

“Felicidades a los Kansas City Chiefs después de un gran partido, una fantástica remontada, bajo una enorme presión. Han representado muy bien al grandioso Estado de Kansas y a todos los Estados Unidos. ¡Nuestro país está orgulloso de ustedes”, fue el mensaje del líder republicano.

Sin embargo, al cabo de un tiempo, Donald Trump tuvo que borrar su ‘tuit’ debido a que cometió el error de confundirse de estado. Lo correcto era poner a Misuri, que es en donde verdad pertenece el reciente campeón de la Super Bowl 2020.

Rápidamente, los fanáticos de la NFL y de los Chiefs respondieron el mensaje del presidente de Estados Unidos diciéndole que pida disculpas. Algunos fueron más allá y hasta lo insultaron por no saber de qué estado es el equipo de Patrick Mahomes.

Cabe mencionar que el estado de Kansas se ubica en el centro de los Estados Unidos, a la izquierda de Misuri, que es en donde se ubica la ciudad de Kansas City. Es en este último lugar se establecieron los Chiefs en 1963 cuando hicieron su ingreso a la National Football League (NFL).

FOR THE FIRST TIME IN 50 YEARS, WE'RE BRINGING THE LOMBARDI TROPHY TO KANSAS CITY ⛲️ pic.twitter.com/I1LVcLGnZA