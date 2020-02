ONE: King of Jungle será a puertas cerradas por coronavirus

El coronavirus se sigue expandiendo en Asia y sus consecuencias están trayendo cola en distintas disciplinas. En el caso de las MMA, el ONE: King of the Jungle se convirtió en el segundo evento en verse afectado por esta epidemia emergente.

Chatri Sityodtong, presidente de ONE Championship, se valió de las redes sociales para anunciar que el ONE: King of the Jungle se realizará finalmente a puertas cerradas.

El evento, a disputarse en Singapur, no podrá contar con la presencia de público debido a que dicho país asiático es el cuarto país del mundo en registrar más casos confirmados, precisamente 84. Ahora bien, todavía no registra fallecimientos por la mencionada enfermedad.

"A la luz de la situación del coronavirus en Singapur, he tomado la decisión de hacer de ONE: King of the Jungle, un evento a puerta cerrada que sólo se emitirá por televisión este 28 de febrero", explicó Chatri Sityodtong a través de un comunicado de prensa.

"El Singapur Indoor Stadium no será abierto al público, pero el evento si se transmitirá en todas nuestras plataformas digitales a lo largo de 150 países en todo el mundo", abundó el presidente de ONE Championship.

Vale destacar que las personas que hayan comprado su boleto para el ONE: King of the Jungle tendrán la opción de recibir el íntegro de su dinero abonado.

Antes del ONE: King of the Jungle, el coronavirus motivó que la pelea entre Demetrious Johnson y Adriano Moraes sea desplazado a Indonesia cuando inicialmente estaba pactado para Chongquing, China.