Coronavirus: Frank Alvarado, el deportista que es capitán del Ejército y patrulla las calles

Frank Alvarado dejó en alto el nombre del Perú en múltiples ocasiones. En momentos complicados por el brote del coronavirus, el judoca nacional no duda en salir a las calles y cumplir sus funciones como capitán del Ejército Peruano para cuidar.

"Me siento como en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Que el Perú depende de nuestras manos y sentimientos y que tenemos que salir a darlo todo por el Perú. De este problema salimos todos juntos, no hay otra”, señala Frank, quien pertenece al Programa de Apoyo al Deportista del Instituto Peruano del Deporte.

Ganó medallas en los Juegos Bolivarianos, ODESUR y campeonatos internacionales, pero en estos momentos donde necesitamos unirnos para vencer al coronavirus, Frank revela como cumplió sus obligaciones como deportista y el servicio militar.

"He cumplido el circuito olímpico, logrando triunfos y medallas en Bolivarianos y muchos torneos internacionales.Practico judo desde los 11 años y ser deportista me ayudó mucho para ingresar a la Escuela de Oficiales del Ejército. He aprendido con disciplina llevar la carrera deportiva y militar", indicó.

FOTO: IPD

No descuida su entrenamientos

"Entreno en el cuartel. Tengo todos los implementos deportivos y practico, pero extraño la competencia. Luego de los Juegos Panamericanos tuve una para de seis meses por un problema de ligamento cruzado, pero ya me había recuperado y estaba entrenando", señaló Frank Alvarado.

Su pelea contra el coronavirus

La pelea en contra del coronavirus la ganamos todos. Frank pidió a la población respetar el aislamiento social obligatorio y seguir las recomendaciones de las autoridades.

"La gente no toma conciencia de la importancia de no salir de las calles. La gente lo toma como un pasatiempo. Hay que tener paciencia, llamar la atención y explicarles paso a paso lo que tienen que hacer. No son todos tampoco, mucha gente si ha asumido la responsabilidad de este momento, pero otros no", declaró.