Coronavirus: María Belén Bazo creó innovador gimnasio en el que pasa la cuarentena

💕 Este ha sido el domingo más domingo de toda mi vida 💕 Despertándonos tarde, sin responsabilidades, sin apuros, sin ruido, escuchando los pajaritos, disfrutando en familia y por supuesto en casa 🏡 Para mi era muy necesario!

A post shared by Maria Belen Bazo 🌷🦋🌴 (@mariabelenbazoper50) on Apr 5, 2020 at 1:37pm PDT