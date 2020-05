Viuda de Kobe Bryant encontró emotiva carta que le dejó la ex figura de la NBA.

Este 5 de mayo, la viuda de la ex figura, Kobe Bryant, Vanessa, cumplió 38 años, día en que mantiene el dolor de la pérdida no solo del ex basquetbolista, sino también la de su hija Gianna, tras el trágico accidente en helicóptero.

Sin embargo, la ex esposa de Kobe sorprendió con una publicación donde reveló una carta que le dejó el fallecido deportista, la cual esperó hasta su onomástico para abrirla. “Ayer encontré un sobre etiquetado como: Para amor de mi vida. De, Tu Papi. Esperé para abrir una carta más en mi cumpleaños. Me dio algo que esperar hoy”, escribió en su cuenta de Instagram.

Así mismo, la ex pareja de Bryant, quien no reveló el contenido de la carta, consideró una coincidencia el presente recibido, ya que el ex jugador de Los Lakers era para ella su ángel guardián. “La ironía es que Kobe tenía una foto mía dibujada con un ángel que me sostenía”.

Vanessa también expresó su cariño por sus dos seres queridos, a quienes recuerda en todo momento. “Extrañando al amor de mi vida y a mi dulce y pequeña Mamacita, mi compañero Tauro. Agradecido de despertar a mis 3 chicas dulces hoy. Ojalá estuviéramos todos juntos”.

Además, la ex esposa de Kobe tuvo un emotivo mensaje para su hija Gianna, quien habría cumplido el 1 de mayo 14 años. "Mami te ama más de lo que puedo mostrarte. Eres parte de MI ALMA para siempre. Te extraño mucho todos los días. Desearía poder despertar y tenerte aquí conmigo. Extraño tu sonrisa, tus abrazos y tus risas. Echo de menos todo sobre ti, Gigi. ¡Te quiero mucho!”.

El 26 de enero del 2020, Kobe Bryant, su hija y siete personas más fallecieron por un accidente de helicóptero cuando se trasladaban a la ciudad de Thousand Oaks, donde la pequeña del basquetbolista iba a disputar un partido.