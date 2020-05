Nadador paralímpico se salvó de ser atacado por dos tiburones en España [VIDEO]

El último fin de semana será difícil de olvidar para Ariel Schrenck y sus padres. Resulta que el nadador paralímpico decidió aprovechar que el Gobierno español había levantado algunas restricciones por el coronavirus, para salir de casa.

Es por ello que Ariel Schrenck no dudó en ir a la playa de Sant Paul, Gerona, para practicar el deporte que más le gusta: la natación. Pero pudo haber sido la última vez que lo haga ya que minutos después, se llevó un susto que pudo acabar con su vida.

Resulta que, desde la orilla del mencionado balneario, sus papás gritaban y le hacían señas de que algo no andaba bien en el mar. Ariel Schrenck no tardó mucho en darse cuenta que había tiburones cerca de él.

“Me concentré en poder gritarle para que me escuchara y poder hacerle salir del agua”, contó su mamá en diálogo con Cadena 3 de España. Desde el fondo, Schrenck llegó a escuchar y comenzó a nadar con todas sus fuerzas para salir del mar.

El nadador paralímpico contó lo siguiente: “En ese momento me entra un pánico terrible en el cuerpo. Paré a recuperar aire y veo cómo mi madre me empezó a gritar como una loca. Si me grita con esta locura es que hay tiburones en el agua”.

Sin embargo, no fue una tarea nada fácil tomando en cuenta que había estado de para por el coronavirus. “No estoy en plena forma, ni mucho menos, y casi me muero esprintando hacia la orilla”, expresó Schrenck sobre su llegada a la arena de la playa de Gerona.

Producto de la cuarentena por el coronavirus, no es la primera vez que se ve a un animal peligroso en las costas españolas. Días atrás también se informó que un tiburón peregrino fue visto en una playa de Granda.