Sorpresa en el All-Star 2025 de la MLB: Juan Soto quedó fuera de la selección, ¿qué pasó?

Juan Soto sorprendió a los aficionados al quedar excluido de la lista oficial - titulares y reservas - para disputar el All Star de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). El motivo de la omisión del dominicano es porque no alcanzó a tener las votaciones necesarias del público y de los jugadores para obtener una plaza. "Si no lo logro este año, no pasa nada. Volveré más fuerte el año que viene", expresó el Soto.

¿Por qué quedó fuera Juan Soto de la selección All-Star MLB 2025?

Este domingo 6 de julio fue un día complicado para Juan Soto, jugador de los Mets, porque perdió contra el equipo de Aaron Judge, los New York Yankees, por 6-4 y lo más impresionante, quedó fuera del Juego de las Estrellas MLB por primera vez desde el 2019.

Esta decisión que Juan Soto no esté presente en su quinta año consecutivo se debe a un simple detalle: las votaciones. Es importante resaltar que para formar parte del evento principal, se toma en cuenta por la cantidad de votos recibidos tanto del público como de los jugadores.

En ese contexto, se entiende que el dominicano no fue de interés en la temporada para ser relevante en el juego. Además, tuvo un complicado inicio de temporada, aunque en el mes de junio se reivindicó. "Todos quieren ser All-Star y vivir la experiencia de estar ahí, pero este año no fue posible. Me alegré de haber podido estar ahí cuatro años seguidos", declaró el jardinero

¿Hay posibilidad de que Juan Soto juegue el All-Star 2025?

Pese a no ser incluido en el listado de los titulares ni de la reserva, han circulado algunas posibilidades para que Juan Soto llegue a participar del máximo evento de la MLB que se llevará a cabo el 15 de julio en el Truist Park de Atlanta (Estados Unidos). Sin embargo, no sería posible porque los titulares cuentan con reemplazos, siendo ellos de la reserva.

Listado de la Liga Nacional para el All-Star 2025 MLB

Lanzadores Abridores: Matthew Boyd (CHC), MacKenzie Gore (WSH), Clayton Kershaw (LAD), Freddy Peralta (MIL), Robbie Ray (SF), Chris Sale (ATL), Paul Skenes (PIT), Logan Webb (SF), Zack Wheeler (PHI), Yoshinobu Yamamoto (LAD)

Lanzadores de relevo: Jason Adam (SD), Edwin Díaz (NYM), Randy Rodríguez (SF)

Jason Adam (SD), Edwin Díaz (NYM), Randy Rodríguez (SF) Reservas: Hunter Goodman (COL), Pete Alonso (NYM), Elly De La Cruz (CIN), Brendan Donovan (STL), Matt Olson (ATL), Eugenio Suárez (AZ), Kyle Schwarber (PHI), Corbin Carroll (AZ), Kyle Stowers (MIA), Fernando Tatis Jr. (SD), James Wood (WSH)

Listado de la Liga Americana para el All-Star 2025 MLB