Deportista rusa reveló que le ofrecieron 200 mil dólares para ser prostituta VIP [VIDEO]

Daria Klishina es una de las deportistas más destacadas de Rusia. La atleta ha ganado en múltiples ocasiones distintas medallas. Sin embargo, a la excampeona mundial en salto de longitud le ha tocado vivir momentos incómodos durante su carrera profesional.

Klishina, de 29 años, fue recientemente entrevistada y reveló un hecho que muy pocos conocían: un hombre la contactó por redes sociales para pedirle que se convierta en una prostituta VIP.

“Sucedió en Estados Unidos hace unos meses. Máximo seis meses atrás y no me esperaba eso”, comenzó diciendo Daria Klishina al portal ruso Sports.ru. Luego agregó: “El desconocido simplemente me escribió en un mensaje directo de Instagram. Me ofreció ser una escort e inmediatamente respondí con dureza: ‘Lo siento, pero esta propuesta no me interesa’”.

A pesar del no de Daria Klishina, el hombre insistió: “No, espera, no te niegues tan pronto, no sabes en qué términos, la cantidad y tal... y yo le dije: 'No, eso es todo, adiós'”.

La rusa no se guardó nada y dio a conocer el dinero que le iban a pagar en caso aceptara. “La suma fue muy grande, muy grande. Eran 200.000 dólares por mes. Entonces pensé, ¿realmente me vio como una mujer que estaría de acuerdo con algo así?”, expresó Klishina.

El entrevistador le comentó que cuando uno pone su nombre en Internet lo primero que aparece es “Daria Klishina playboy” y “Daria Klishina en traje de baño”, ello debido a su pasado cuando posó desnuda.

Al respecto, la rusa explicó por qué lo hizo. “Todos tienen, digamos, errores de juventud. Lo haces sin pensar que de alguna manera vaya a afectar a tu carrera o incluso fuera de ella. Pienso en ello como algo del pasado. Y ahora diría que no en un 200 %”.

Cabe mencionar que Klishina forma parte de la agencia de representación IMG, la misma que trabaja con deportistas de la talla de Novak Djokovic y María Sharapova, entre otros, y que hizo posible que sus fotos para la revista Playboy dejen de circular en los portales virtuales.

En los últimos Juegos Olímpicos Río 2016 Dary Klishina no pudo demostrar toda su valía y quedó ubicada en el noveno puesto de salto de longitud.